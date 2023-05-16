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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات موديل 2023 في السوق السعودي |صور

اسرع 5 سيارات بالسوق
اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي

يحظى السوق السعودي للسيارات بالعديد من الطرازات القوية والمنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية، إضافةً إلى القدرات الفنية، ومنها فئة السيارات الخارقة، والتي تنال إعجاب الكثير من محبي عالم السيارات.

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وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد"، أسرع 5 سيارات بالسوق السعودي في 2023.

اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي 

نبدأ بالسيارة فيراري SF90 Stradale، والتي تتمتع بمحرك 4000 سي سي، 8 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 986 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 800 نيوتن/متر، إضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 340 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية، بينما يبلغ سعرها في السوق السعودي بـ 2,090,000 ريال.

اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي 

وتقدم شركة لامبروجيني نسختها افنتادور موديل 2023 بسعر يبدأ من 2 ميلون و 178 الف ريال، وتستمد تلك النسخة قوتها من محرك سعة 6500 سي سي، بقوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية.

اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي 

ومن طرازات ماكلارين الخارقة هي النسخة 765LT موديل 2023، والتي تقدم بسعر يبلغ مليون و 685 الف ريال، حيث يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، وتضم السيارة محرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، بقوة 755 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة.

اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي 

ونواصل ايضا مع شركة فيراري عبر نسختها 296 GTB والتي في امكانها الوصول من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، حيث تستخدم محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 819 حصانا، و 740 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 330 كم/ساعة، مع سعر يبلغ 1,393,845 ريال.

اسرع 5 سيارات بالسوق السعودي 

أما النسخة الاسرع بين القائمة المقدمة هي سيارة بوجاتي تشيرون، والتي تستطيع التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.4 ثانية، حيث تمتلك محرك بسعة 8000 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 440 كم/ساعة، وبسعر يقدر بـ 14,350,000 ريال.

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