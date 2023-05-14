5 سيارات دفع رباعي جديدة بالسعودية.. صور

تمتلك سيارات الدفع الرباعي الفارهة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، العديد من القدرات الهائلة، والتي تمكنها من تحدي التضاريس والجبال والصعاب، بالإضافة لعبور الصحاري، كما تتمتع بالعديد من التجهيزات ووسائل الراحة الداخلية.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

تويوتا لاند كروز موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 في الأسواق العربية بمنظومة دفع رباعي تعتمد على محركين، الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر.

بينما يأتي المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يولد قوة تصل الى 409 حصان، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات.

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال.

نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

نسخة VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

نسخة GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

نسخة VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

فولكس فاجن طوارق موديل 2023

حصلت السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 455 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 نقلات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022

الفئة الأولى ATMOSPHERE بسعر يبلغ 253,575 ريال

الفئة الثانية ATMOSPHERE بسعر يبلغ 305,945 ريال

لاند روفر رنج روفر ايفوك

لاند روفر رنج روفر ايفوك

جاءت السيارة رنج روفر ايفوك بمحرك سداسي الأسطوانات، 4 سلندر، يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، سعة 2000 سي سي، ، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 4 سرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 365 نيوتن/متر ، ونظام دفع رباعي.

سعر رنج روفر ايفوك

الفئة الأولى PS AWD بقيمة تبلغ 247,825 ريال

الفئة الثانية R-DYNAMIC HSE 200 PSTبقيمة تبلغ 250,585 ريال

الفئة الثالثة R-DYNAMIC HSE 250 PS قيمة تبلغ 280,485 ريال

BMW X3 موديل 2023

BMW X3 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X3 موديل 2023 يضخ قوة تصل الى 252 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، ثماني الأسطوانات 4 سلندر، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للبنزين نحو 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2023

الفئة الأولى بقيمة قدرها 285,050 ريال

نيسان باترول موديل 2023

نيسان باترول موديل 2023

زودت السيارة نيسان باترول موديل 2023 بمحرك 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 275 حصانا، وعزم دوران 395 نيوتن/متر، بالإضافة إلى محرك اخر بقوة 428 حصانا، سعة 5600 سي سي، مع 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما جاءت الفئة nismo بمحرك 8 سلندر ينتج 428 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تبدأ أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2023 من 201,100 ريال إلى 407,399 ريال.