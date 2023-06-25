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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه الدبابة 2024 متاحة الآن بهذا السعر | صور

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 2024 من فئة السيارات النقل الجديدة

تضم السوق المصرية للسيارات باقة مختارة من فئات السيارات النقل، ومن ضمن تلك السيارات التي أثبت جدارة كبيرة في السوق المحلية سيارة شيفروليه الدبابة، وذلك بفضل ما تمتلك من محرك قوي، وقدرة تحمل ممتازة، بجانب تصميمها المتميز والعصري.

شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة 

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تحتوي سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 من فئة السيارات النقل علي العديد من التجهيزات التكنلوجية الحديثة ، التي تجعل من قيادة سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 أمر في غاية السهولة والمتعة.

سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة 


يعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار سيارة  شيفروليه الدبابة موديل 2024 بالسوق المحلية المصري، حيث تتوافر سيارة الدبابة داخل السوق المصرة للسيارات ـ 4 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات :

مقصورة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة 

- مواصفات محرك شيفروليه الدبابة

يصل سعة خزان وقود سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 من فئة السيارات النقل الجديدة الي 76 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 176 حصان، بالإضافة الي احتوائها علي محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، يعطي قوة 79 حصان، تستخدم ناقل حركة مانيوال، وتصل سرعاتها القصوى الي 168 كم/ساعة .

- أسعار شيفروليه الدبابة موديل 2024

سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة 

سعر الفئة الأولي من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة يصل إلي 622.500 ألف جنيه .

سعر الفئة الثانية من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة يصل إلي 629.300 ألف جنيه .

سعر الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة يصل إلي 673.500 ألف جنيه .

سعر الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 الجديدة يصل إلي 680.800 ألف جنيه .

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