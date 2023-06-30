شاهد| أقوى بي إم دبليو X1 M35i بـ تاريخ الشركة

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية عن سياراتها الجديدة بي إم دبليو X1 M35i xDrive، والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم، بالإضافة إلي أنها تعتبر أقوى نسخة من سيارات بي إم دبليو X1 الصغيرة، وتحتوي أيضًا علي الجيل التاسع الجديد iDrive 9 لـ نظام المعلومات والترفيه من العلامة البافارية.

بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة

- محرك أقوي X1 M35i

بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة

تستمد سيارة بي إم دبليو X1 M35i قوتها من محرك 4 سلندر سعة 200 سي سي ، ينتج قوة 312 حصاناً بعد التحديثات التي حصلت عليها، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع من السكون إلى 96 كم\ساعه في 5.2 ثانية .

- مواصفات أقوي X1 M35i

مقصورة بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة

زودت سيارة بي إم دبليو X1 M35i xDrive بـ مكابح M عالية الأداء، وعجلات مقاس 20 بوصه، ونظام تعليق رياضي متكيف، ونظام توجيه رياضي جديد.

بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة

بالإضافة الي أن سيارة X1 M35i xDrive حصلت علي خارجية أكثر شراسة بفضل وجود، فتحات تهوية أكبر بالمقدمة، وجناح معدل على السقف، وأنابيب عادم رباعية، ومقاعد رياضية من قسم M .

- سعر أقوي X1 M35i

بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة

سيتم توافر سيارة بي إم دبليو X1 M35i xDrive الجديدة في شهر أكتوبر القادم بسعر 51 ألف دولار أمريكي .