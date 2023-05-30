تسارع بي إم دبليو M2 أمام أودي RS3| فيديو

كشفت شركة BMW الألمانية عن منافسة تمت بين سيارة بي إم دبليو M2 السيدان، وسيارة أودي RS3 ، حيث تنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان الرياضية ، وجاء ذلك التسارع لمعرفة مدي تسارع السيارتين ومعرفة مدي قوتهم عند السير علي الطرق الوعرة.

الفرق بين المحركات :

محرك بي إم دبليو M2

سيارة بي إم دبليو M2 السيدان لرياضية

زودت سيارة بي إم دبليو M2 السيدان بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 460 حصان، وتتسارع سيارة بي إم دبليو M2 من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية.

محرك أودي RS3

سيارة أودي RS3 الرياضية

تحصل سيارة أودي RS3 الرياضية علي قوتها من محرك 2500 سي سي تيربو، ينتج قوة 401 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 96 كم/ساعة في 3.9 ثانية.

وعند مقارنة سيارة أودي RS3 بسيارة بي إم دبليو M2 فإن قوتها تنخفض بمقدار 59 حصان، ولكنها أخف وزن بـ 181 كجم من سيارة بي إم دبليو M2، بالإضافة الي أنها تعمل بقوة الدفع الخلفي .

نتائج التسارع بين السيارتين

والجدير بالذكر أن سيارة أودي RS3 تغلبت على بي إم دبليو M2 السيدان بفضل حصولها علي قوتها من الدفع الخلفي للعجلات .