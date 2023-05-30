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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسارع بي إم دبليو M2 أمام أودي RS3| فيديو

بي إم دبليو M2 تتسارع
بي إم دبليو M2 تتسارع أمام أودي RS3

كشفت شركة BMW الألمانية عن منافسة تمت بين سيارة بي إم دبليو M2  السيدان، وسيارة  أودي RS3 ، حيث تنتمي السيارتين الي فئة السيارات السيدان الرياضية ، وجاء ذلك التسارع لمعرفة مدي تسارع السيارتين ومعرفة مدي قوتهم عند السير علي الطرق الوعرة.

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الفرق بين المحركات :

محرك بي إم دبليو M2

 سيارة بي إم دبليو M2  السيدان لرياضية 

زودت سيارة بي إم دبليو M2  السيدان بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة 460 حصان، وتتسارع سيارة بي إم دبليو M2  من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية.

محرك  أودي RS3

 سيارة  أودي RS3 الرياضية

تحصل سيارة  أودي RS3 الرياضية علي قوتها من محرك 2500 سي سي تيربو، ينتج قوة 401 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 96 كم/ساعة في 3.9 ثانية.

وعند مقارنة سيارة  أودي RS3 بسيارة   بي إم دبليو M2 فإن قوتها تنخفض بمقدار 59 حصان، ولكنها أخف وزن بـ 181 كجم من سيارة  بي إم دبليو M2، بالإضافة الي أنها تعمل بقوة الدفع الخلفي .

نتائج التسارع بين السيارتين

والجدير بالذكر أن سيارة أودي RS3 تغلبت على بي إم دبليو M2 السيدان بفضل حصولها علي قوتها من الدفع الخلفي للعجلات .

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