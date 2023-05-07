بقوة 730 حصانا .. تعديل مميز لـ بي إم دبليو X5 M من منهارت |صور

تواصل شركة منهارت الالمانية وعملاقة مجال تعديل السيارات، من ابهار محبي طرازات الصانع البافاري BMW، بعد أن عادت لتضع لمساتها الساحرة ولكن للنسخة بي إم دبليو X5 M، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV الشهيرة.

واطلقت منهارت على النسخة المعدلة من بي إم دبليو X5 M اللقب MHX5 700، ويبدو أن تم تعزيز تعزيزها بالعديد من اللمسات الخارجية الساحرة، والتي ظهرت بشكل كبير وهي تغطي الصادم الامامي، مع وجود عتبات جانبية رياضية بارزة، ومنظومة عادم مقاومة للصدأ مصنوعة من الفولاذ.

بي إم دبليو X5 M بعد تعديلات منهارت

وحصلت السيارة المعدلة MHX5 700 على جناح خلفي رياضي، مع ممتصات صدمات مانهارت الرياضية المطورة من قبل KW Suspension، بالاضافة إلى وجود أنابيب عادم كربونية، بينما ترتكز على جنوط رياضية قياسها 23 بوصة باللون الاسود اللامع طراز Classic-Line.

بي إم دبليو X5 M بعد تعديلات منهارت

وتمتعت السيارة بي إم دبليو X5 M المعدلة من منهارت بطلاء خارجي باللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى لمسات باللون الاحمر تغطي ارجاء عدة بالناحية الخارجية، إلى جانب علب الفرامل والتي تمتعت بهذا اللون ايضا، مع ناشر أمامي نحيف يزيد من المظهر الرياضية لهذه السيارة.

بي إم دبليو X5 M بعد تعديلات منهارت

القدرات الفنية للنسخة بي إم دبليو X5 M بعد تعديلات منهارت

يستطيع محرك السيارة بي إم دبليو X5 M من ضخ قوة إجمالية بلغت 730 حصانا، و 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بدلاً من 625 حصانا، و 750 نيوتن/متر، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V، مقترن بشاحن توربيني، سعة 4400 سي سي.