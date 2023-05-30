أشهر 5 سيارات كروس أوفر رياضية في مصر.. صور

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، والبيك أب، بالاضافة إلى فئة الـ SUV، والسيارات التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تحظى تلك الفئة بشعبية كبيرة نسبة لتصميمها الخارجي بالطابع الرياضي، ومساحتها الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب، والتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اشهر 5 سيارات "كروس اوفر" رياضية في مصر

اشهر 5 سيارات "كروس افر" رياضية في مصر

1 – ام جي ZS

تنطلق السيارة ام جي ZS من خلال 4 فئات، الاولى بسعر 699,990 جنيه، والثانية بسعر 734,990 جنيه، بينما تقدر الفئة الثالثة بقيمة بلغت 744,990 جنيه، و 759,990 جنيه للفئة الرابعة، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتستمد السيارة اوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.9 ثانية.

اشهر 5 سيارات "كروس افر" رياضية في مصر

2 – فيات X500

تقدم الفئة الاولى من السيارة فيات X500 موديل 2023 بسعر 1,200,000 جنيه، و 1,300,000 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 1,350,000 جنيه، وتعتمد السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية من 6 نقلات، بالاضافة إلى محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، مع 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية.

اشهر 5 سيارات "كروس افر" رياضية في مصر

3 – ستروين C3 اير كروس

تتسارع السيارة ستروين C3 اير كروس من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 183 كم/ساعة، حيث تمتلك ناقل سرعات سداسي الحركة بقدرات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتقدم الفئة الاولى من السيارة بسعر رسمي يبلغ 889,000 جنيه، و 969,000 جنيه للفئة الثانية.

اشهر 5 سيارات "كروس افر" رياضية في مصر

4 – اوبل كروس لاند

تنطلق السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في مصر من خلال فئتين من التجهيزات، الاولى بسعر 859,990 جنيه، والثانية بسعر 939,990 جنيه، وتستخدم السيارة محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع قدرات تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، بنما تستمد اوامر الحركة بواسطة علبة تروس تتكون من 6 سرعات، إلى جانب تقنية الدفع الامامي للعجلات، و 5.4 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.

اشهر 5 سيارات "كروس افر" رياضية في مصر

5 – جيلي كول راي

تقدم السيارة جيلي كول راي 2023 بسعر يبدأ من 800,000 جنيه للفئة الاولى، و 900,000 جنيه للفئة الثانية، و 920,000 جنيه للفئة الثالثة PREMIUM BLACK، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو 1500 سي سي، 3 سلندر، بقوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيك، ومدة تسارع تقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.