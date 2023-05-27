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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية في مصر .. تبدأ من 430 ألف جنيه

5 سيارات يابانية
5 سيارات يابانية

يحتوي السوق المصري على العديد من سيارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تكسب شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى الاعتمادية والسمعة الطيبة الخاصة بالعملاق الياباني، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعنصر التصميم ايضا.

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وفي هذا السيق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية في مصر بسعر يبدأ من 430 ألف جنيه. 

5 سيارات يابانية 

تقدم شركة سوزوكي اليابانية نسختها ديزاير عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 430 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال، والتي دعمت بمحرك 1200 سي سي، 4 سلندر، بقوة 83 حصانا، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 175 كم/ساعة، بينما تقدم الفئة الثانية والثالثة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع سعر يتراوح بين 530 ألف و 545 ألف جنيه.

5 سيارات يابانية 

وتعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من اشهر اصدارات الصانع الياباني، والتي تقدم عبر عدة فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 740 ألف جنيه حتى مليون 275 ألف جنيه، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة مانيوال وأوتوماتيكي ومحرك اخر بتقنية هايبرد.

5 سيارات يابانية 

واستطاعت شركة ميتسوبيشي اليابانية أن تعزز من تواجدها بعد طرح الكثير من السيارات بالسوق المصري، منها اكليبس كروس 2023، والتي تبدأ اسعارها من 950 ألف جنيه وحتى مليون و 110 ألف جنيه، وتستمد هذه السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية.

5 سيارات يابانية 

وتقدم شركة سوزوكي النسخة فيتارا 2023 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، مع سعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه للفئة الاولى حتى 910 ألف جنيه للثانية، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 120 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

5 سيارات يابانية 

وتطرح شركة تويوتا نسختها العائلية روميون 2023 عبر فئتين الاولى بسعر 575 ألف جنيه اما الثانية بسعر 575 ألف جنيه، وتعمل السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 103 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 175 حصانا، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية.

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