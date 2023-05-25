أرخص سيارة "زيرو" تقدمها تويوتا في مصر .. بالحجم العائلي

استطاعت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، أن تحتوي السوق المصري بالعديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالإضافة إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد.

وتقدم شركة تويوتا العديد من هذه الإصدارات داخل السوق المصري، مثل النسخة الشهيرة روميون موديل 2023، بالإضافة إلى قرينتها من نفس الفئة تويوتا راش موديل 2023، التي تبدأ أسعارها من 520 ألف جنيه.

تويوتا راش موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة تويوتا راش موديل 2023 في السوق المصري

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا RUSH موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا RUSH موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات، مع القدرة على التسارع من وضع الاستعداد وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

تويوتا راش موديل 2023

بينما تستمد تويوتا RUSH موديل 2023 قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 136 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 103 حصانا.

تويوتا راش موديل 2023

وتصل السرعة القصوى لسيارة تويوتا RUSH موديل 2023 إلى 160 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عند قطع السيارة لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

تويوتا راش موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا RUSH موديل 2023 وفقًا لاحدث قائمة طرحت بالسوق المصري

الفئة الاولى F-O تويوتا RUSH موديل 2023 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHRLINE تويوتا RUSH موديل 2023 بقيمة بلغت 550 ألف جنيه.