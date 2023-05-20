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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار تويوتا كورولا 2023 الجديدة في مصر .. صور

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

تواصل علامة تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح العديد من الموديلات القوية والمتنوعة، سواء من فئة الـ Suv أو الكروس اوفر، أو فئة السيدان والتي تتضمن النسخة الشهيرة "كورولا" موديل 2023.

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تويوتا كورولا

وتنطلق السيارة تويوتا كورولا عبر عدة فئات من التجهيزات، وذلك بسعر يبدأ من 740 ألف جنيه، حتى 934 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات، بالاضافة إلى فئة 1800 سي سي هايبرد والتي يصل سعرها إلى مليون و 275 ألف جنيه.

تويوتا كورولا

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا داخل السوق المصري.

 

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2023 

 

  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • جر أمامي.
  • قوة 120 حصانا.
  • عزم دوران 154 نيوتن/متر
  • ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى أما الفئات الاخرى زودت بناقل سرعات أوتوماتيك.
  • استهلاك للوقود 6.8 لتر لكل 100 كم.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12 ثانية.
  • سرعة قصوى 189 كم/س.
تويوتا كورولا

الابعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا 2023 

 

  • قاعدة عجلات 2700 مم.
  • طول كلي 4630 مم.
  • عرض كلي 1780 مم.
  • ارتفاع كلي 1435 مم.
  • ارتفاع عن الارض 164 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 470 لتر.
  • خزان وقود سعة 50 لتر.
  • 5 مقاعد.
تويوتا كورولا

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا وفقًا لاخر تحديث 

 

الفئة الاولى اكتيف مانيوال تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 740 ألف جنيه.

الفئة الثانية اكتيف أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثالثة كومفورت أوتوماتيك تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 820 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سمارت تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سمارت فتحة سقف تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 870 ألف جنيه.

الفئة السادسة GR تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة السابعة اليجانس تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 934 ألف جنيه.

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