للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح باقة من الطرازات المنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تنوع القدرات والتجهيزات الفنية والتقنية.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

ومن ابرز سيارات الدفع الرباعي هي النسخة تويوتا فورتشنر موديل 2023، والتي يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، الاولى تأتي بقدرات الدفع الخلفي، بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بقدرات الدفع الكلي للعجلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتعمل الفئة الاولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، بالاضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

أما عن فئات الدفع الرباعي، فتمتلك محرك سداسي الاسطوانات، بقوة إجمالية بلغت 234 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 376 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي النقلات ايضا.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتتمتع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الخاصة بالحماية والرفاهية ايضا، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تصل إلى 7 مقاعد، مما يجعلها احد الخيارات لمحبي المساحات العائلة مع تصميم الـ SUV الرياضي.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 2,090,000 جنيه.