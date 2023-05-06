للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

استطاعت شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح باقة من الطرازات المنوعة، بين فئة السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تنوع القدرات والتجهيزات الفنية والتقنية.
ومن ابرز سيارات الدفع الرباعي هي النسخة تويوتا فورتشنر موديل 2023، والتي يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات، الاولى تأتي بقدرات الدفع الخلفي، بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بقدرات الدفع الكلي للعجلات.
وتعمل الفئة الاولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2700 سي سي، بقوة 163 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، بالاضافة إلى عبلة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات.
أما عن فئات الدفع الرباعي، فتمتلك محرك سداسي الاسطوانات، بقوة إجمالية بلغت 234 حصانا، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 376 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي النقلات ايضا.
وتتمتع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الخاصة بالحماية والرفاهية ايضا، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تصل إلى 7 مقاعد، مما يجعلها احد الخيارات لمحبي المساحات العائلة مع تصميم الـ SUV الرياضي.
الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر
الفئة الاولى تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,790,000 جنيه.
الفئة الثانية تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,990,000 جنيه.
الفئة الثالثة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 2,090,000 جنيه.