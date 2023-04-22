أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السوق المصري .. سعر ومواصفات

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ارخصها هي النسخة بيلتا موديل 2023، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين مع تصميم السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

تويوتا بيلتا موديل 2023

سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها تويوتا في مصر

تضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية ثنائية للحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي للابواب، مع مرايا جانية كهربائية، وزجاج كهربائي ايضا لجميع النوافذ.

تويوتا بيلتا موديل 2023

وتحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تشمل، زر تشغيل المحرك، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم والرؤية، ومثبت للسرعة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 7 بوصة.

تويوتا بيلتا موديل 2023

ابعاد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

طول 4490 مم.

عرض 1730 مم.

ارتفاع 1475 مم.

قاعدة عجلات 2650 مم.

سعة تخزين 478 لتر.

خزان وقود سعة 43 لتر

ارتفاع الخلوص الارضي 145 مم.

تويوتا بيلتا موديل 2023

محرك السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، مع انتاج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، 4 سلندر، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات بتقنية الجر الامامي، مع القدرة على الانطلاق من نقطة 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

تويوتا بيلتا موديل 2023

اسعار ارخص سيارات تويوتا في مصر موديل 2023

الفئة الاولى ACTIVEتويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMARTتويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 595 ألف جنيه.