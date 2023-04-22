عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السوق المصري .. سعر ومواصفات

تويوتا بيلتا موديل
تويوتا بيلتا موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ارخصها هي النسخة بيلتا موديل 2023، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين مع تصميم السيدان، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

القائمة الكاملة لأسعار سيارات تويوتا في مصر .. تفاصيل

تويوتا بيلتا موديل 2023 

سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها تويوتا في مصر 

 

تضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية ثنائية للحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي للابواب، مع مرايا جانية كهربائية، وزجاج كهربائي ايضا لجميع النوافذ.

تويوتا بيلتا موديل 2023 

وتحتوي السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل AUX و USB، وبلوتوث، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تشمل، زر تشغيل المحرك، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم والرؤية، ومثبت للسرعة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة قياسها 7 بوصة.

تويوتا بيلتا موديل 2023 

ابعاد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 

 

  • طول 4490 مم.
  • عرض 1730 مم.
  • ارتفاع 1475 مم.
  • قاعدة عجلات 2650 مم.
  • سعة تخزين 478 لتر.
  • خزان وقود سعة 43 لتر
  • ارتفاع الخلوص الارضي 145 مم.
تويوتا بيلتا موديل 2023 

محرك السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 

 

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، مع انتاج 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، 4 سلندر، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات بتقنية الجر الامامي، مع القدرة على الانطلاق من نقطة 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

تويوتا بيلتا موديل 2023 

اسعار ارخص سيارات تويوتا في مصر موديل 2023 

 

الفئة الاولى ACTIVEتويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 540 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMARTتويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 595 ألف جنيه.

تويوتا ارخص سيارة تقدمها تويوتا سعر ومواصفات تويوتا بيلتا موديل 2023 تويوتا بيلتا موديل 2023 السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 اسعار ارخص سيارات تويوتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 .. صور

لو مسافر في العيد .. أهم النصائح لقائدي السيارات

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

بالصور| بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة «SEAGULL».. اعرف سعرها

سعر أرخص سيارة BMW 2023 في السوق المصري | صور

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

بسعر يبدأ من 299 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

ترشيحاتنا

في العيد.. القومية للأنفاق: الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة

فوضى واضطراب.. الكشف عن انهيار تام للعلاقات بين الشعب الفرنسي وماكرون

بعد إعلان روسيا.. القوات البيلاروسية تختتم تدريباتها على الأسلحة النووية قبل نشرها

الزمالك اليوم.. الكشف عن الرئيس الجديد وعودة أبوجبل مرفوضة وحقيقة الانسحاب من السوبر

دورة رمضانية للنساء| القومي للمرأة: كرة القدم ليست حكرا على الرجال

في رحلة البحث عن التوابل.. قصة اكتشاف البرازيل وإبادة السكان الأصليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذبحة في الأنفيلد.. ليفربول يضحي بـ 10 لاعبين بينهم صلاح

هذا يحدث لجسمك عند وضع قشور الّليمون مع الماء | نتيجة تدهشك

تصيب بأمراض نفسية خطيرة .. عادة شائعة فى العيد نفعلها يوميا

بالدولار..أغنى شاب في مصر يثير الجدل بعيدية عيد الفطر من عائلة والده

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ