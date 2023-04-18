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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من أقوى إصدارات الصانع الياباني المطروحة في مصر، والتي تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي والكلي للعجلات، والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة وبعض التضاريس المختلفة.

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كما تتمتع السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، يجعلها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تضم السيارة مقدمة أمامية عدوانية تشمل مصابيح حادة المظهر، ومجموعة من الشبكات الهوائية المتعددة المقاطع التي حصلت على اللون الاسود.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

  • قاعدة عجلات 2745 مم.
  • طول 4795 مم.
  • عرض 1855 مم.
  • ارتفاع 1835 مم.
  • خزان وقود سعة 80 لتر.
  • عدد 7 مقاعد.
تويوتا فورتشنر موديل 2023

أبرز المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023

 

تعتمد جميع فئات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يتكون من 6 سرعات، كما تأتي السيارة بتقنية الدفع الخلفي للعجلات مصاحبة للفئة الاولى، والتي تعتمد على محرك 2700 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتستمد الفئة الثانية والثالثة قوتها من محرك سداسي الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، 6 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

تويوتا فورتشنر موديل 2023

سعر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الأولى SMART محرك 2700 سي سي موديل 2023 بقيمة قدرها 1,790,000 جنيه.

الفئة الثانية ELEGANCE محرك 4000 سي سي موديل 2023 بقيمة قدرها 1,990,000 جنيه.

الفئة الثالثة SPORT محرك 4000 سي سي موديل 2023 بقيمة قدرها 2,090,000 جنيه.

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