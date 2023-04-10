أحدث أسعار تويوتا هايلوكس بيك أب بالسوق المصري.. صور

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، بين طرازات السيدان والهاشتباك، والـ SUV الرياضية والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"بيك اب" وعلى رأسها النخسة الشهيرة هايلوكس.

وشهدت السيارة تويوتا هايلوكس زيادة جديدة داخل السوق المصري، قدرها 100 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة بالاضافة إلى احدث اسعارها في مصر.

تويوتا هايلوكس

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا هايلوكس

محرك 4 سلندر "رباعي الاسطوانات".

سعة 2393 سي سي.

قوة اجمالية 147 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

عزم اقصى للدوران 343 نيوتن/متر بين 1400 و2800 دورة في الدقيقة.

ناقل حركة يدوي "مانيوال".

5 سرعات.

تويوتا هايلوكس

تجهيزات السيارة تويوتا هايلوكس

تأتي السيارة تويوتا هايلوكس بقاعدة عجلات طولها 3085 مم، بينما يصل وزنها الاجمالي نحو 2850 كيلوجرام، وتعتمد السيارة على خزان وقود سعة 80 لتر، بالاضافة إلى 182 مم للخلوص الارضي، وتحتوي السيارة على عدة تجهيزات تتضمن مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

تويوتا هايلوكس

كما تضم السيارة تويوتا هايلوكس عجلات 16 بوصة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، إلى جانب التحكم في الثبات VSC، بالاضافة إلى تصميم خارجي مميز يضم مصابيح حادة المظهر، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية.

السعر الجديد للسيارة تويوتا هايلوكس تويوتا في مصر

وتتوافر السيارة تويوتا هايلوكس داخل السوق المحلي عبر فئة واحدة، حيث يصل سعرها إلى 925 الف جنيه بدلاً من 825 ألف جنيه.