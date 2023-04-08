أحدث أسعار تويوتا "بيلتا" موديل 2023 في السوق المصري| صور

ارتفعت أسعار السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 من جديد داخل السوق المصري، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية مع بداية شهر أبريل الجاري، حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة بلغت 60 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما ارتفع سعر الفئة الثانية بقيمة 50 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات السيارة تويوتا بيلتا 2023 في مصر .

تويوتا بيلتا 2023

أبعاد السيارة تويوتا بيلتا 2023

قاعدة عجلات 2650 مم.

طول 4490 مم.

عرض 1730 مم.

ارتفاع 1475 مم.

حقيبة تخزين سعة 478 لتر.

خزان وقود سعة 43 لتر.

تويوتا بيلتا 2023

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا 2023

تحتوي السيارة تويوتا بيلتا 2023 على مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وسنتر لوك، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، إلى جانب نظام الحماية AIRBAGS.

تويوتا بيلتا 2023

وحصلت السيارة تويوتا بيلتا 2023 على ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات "دفع امامي"، مقترن بمحرك 4 سلندر، بقوة 103 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر.

تويوتا بيلتا 2023

الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا بيلتا 2023 في مصر

الفئة الأولى بقيمة قدرها 540 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 595 ألف جنيه بدلاً من 545 ألف جنيه.