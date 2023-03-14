سعر تويوتا FJ CROUS 2023 في السعودية .. صور

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الاصدارات القوية داخل السوق السعودي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة المميزة FJ CROUS موديل 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 في السوق السعودي.

تويوتا FJ CROUS موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 بالعديد من التجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، والتحكم بالمرايا الجانبية كهربائيا، بالاضافة إلى شاشة تتراوح بين 7 و 8 بوصة تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

تويوتا FJ CROUS موديل 2023

وتتضمن تجهيزات السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 وسائد هوائية أمامية واخرى جانبية وستارية للفئات الاعلى تجهيزًا، بالاضافة إلى نظام المكابح المانعة للإنغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الاطارات TPWS، ونظام التحكم بالتوازن VSC، ونظام السيطرة على الإنزلاق TRC للفئات الاعلى تجهيزًا.

تويوتا FJ CROUS موديل 2023

وتضم ايضا السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 حساسات ركن، كاميرا للتحكم، وجنوط ألمونيوم تبدأ من 17 بوصة، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي، ومصابيح حادة المظهر ذات شكل دائري، مدعوم بمصابيح اخرى باللون الاصفر، شبكة ثنائية للتوزيع الهوائي اسفل غطاء المحرك.

محرك السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 بمحرك 4000 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 268 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 380 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 5 نقلات، مع نظام دفع رباعي مؤقت يعتمد على دبل ثقيل واخر خفيف.

تويوتا FJ CROUS موديل 2023

سعر السيارة تويوتا FJ CROUS موديل 2023 في السعودية

الفئة الاولى بسعر 149,845 ريال.

الفئة الثانية بسعر 160,540 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 173,420 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 167,095 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 182,850 ريال.