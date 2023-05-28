5 سيارات صينية جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه .. صور

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية، من تحقيق شعبية كبيرة لها داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى طرازاتها المتنوعة، وخلق صورة تنافسية، نسبة إلى القدرات الفنية المقدمة والتصميمات الخارجية، إلى جانب عنصر السعر ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات صينية جديدة بسعر يبدأ من 400 ألف جنيه.

5 سيارات صينية

1 - بي واي دي F3 موديل 2023

تتصدر السيارة بي واي دي F3 هذه القائمة حيث تقدم بقيمة سعرية تبدأ من 400 ألف جنيه، للفئة الاولى والتي تعتمد على ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، يمكنه ضخ قوة قدرها 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، بيتنا تتمتع الفئة الثانية بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

الفئة الاولى بسعر 400,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 450,000 جنيه

5 سيارات صينية

2- شيري اريزو 5 موديل 2023

تقدم السيارة شيري اريزو 5 بمحرك 1500 سي سي "4 سلندر"، بقوة 114 حصانا، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال للفئة الاولى، والاخر اوتوماتيكي للفئات الثانية والثالثة، بينما يمكن للسيارة الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

الفئة الاولى بسعر 415,000 جنيه .

الفئة الثانية بسعر 455,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 480,000 جنيه.

5 سيارات صينية

3 - جاك J7 موديل 2022

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

الفئة الاولى بسعر 769,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 799,900 جنيه.

5 سيارات صينية

4 - بيستون B70 موديل 2023

تستمد السيارة بيستون B70 موديل 2023 قدرات الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات "جر أمامي" طراز DSG، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 169 حصانا، سعة 1500 سي سي "تيربو".

الفئة الاولى بسعر 1,025,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,135,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,199,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,295,000 جنيه.

5 سيارات صينية

5 - بايك X3 موديل 2023

تأتي السيارة بايك X3 موديل 2023 بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، بينما تعتمد على قوة اجمالية قدرها 116 حصانا، من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 4 نقلات "جر أمامي".

الفئة الاولى بسعر 669,000 جنيه .

الفئة الثانية بسعر 769,000 جنيه.