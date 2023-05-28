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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو هتشتري كروس أوفر "رياضية" .. سعر تويوتا CHR موديل 2023 |صور

تويوتا CHR موديل
تويوتا CHR موديل 2023

يضم السوق المصري العديد من طرازات شركة تويوتا اليابانية العريقة، والتي تنطلق عبر باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب التنوع الهيكلي بين تصميم السيدان والهاتشباك والكروس اوفر، ولعل من اشهر السيارة الرياضية التي تنتمي إلى هذه الفئة هي النسخة CHR موديل 2023.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في إطار هذا الموضوع مواصفات السيارة تويوتا CHR موديل 2023 وسعرها الرسمي في السوق المصري.

تويوتا CHR موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

  • الطول 4390 مم.
  • العرض 1795 مم.
  • الارتفاع 1555 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 443 لتر.
تويوتا CHR موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

تضم السيارة تويوتا CHR موديل 2023 عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات حركة، بالاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومفتاح بصمة.

تويوتا CHR موديل 2023

وتستمد السيارة تويوتا CHR موديل 2023 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT جر أمامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو "4 سلندر"، يضخ قوة اجمالية قدرها 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تويوتا CHR موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا CHR موديل 2023 في مصر 

 

تقدم موديلات 2023 من السيارة تويوتا CHR موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 840 ألف جنيه.

تويوتا CHR تقنية الفيديو تويوتا CHR موديل 2023 تويوتا CHR موديل 2023 الأسعار الرسمية

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