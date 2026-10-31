وزير الري يؤكد أهمية دور مركز التدريب الإفريقي في دعم القدرات الفنية للكوادر في القارة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية دور مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، في دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية للكوادر الإفريقية، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز التعاون بين مصر والدول الإفريقية، ويدعم نقل الخبرات المصرية والتطبيقات البحثية الحديثة لمواجهة التحديات المائية.

كان وزير الري تلقى تقريرا من رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري الدكتورة سلوى أبوالعلا، بشأن تنفيذ زيارات ميدانية لوفد يضم تسعة متدربين من أوغندا، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي "استخدام الحواجز الفيزيائية لمنع مرور الحشائش المائية"، الذي ينفذه المركز بمقره بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع قطاع شؤون مياه النيل، خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر 2026.

وأشار التقرير إلى أن الزيارات استهدفت تعريف المتدربين بالخبرات والتجارب البحثية المصرية في مجال مكافحة الحشائش المائية، وتبادل المعرفة بشأن الحلول والتقنيات المستخدمة للحد من انتشارها، حيث شملت الزيارات موقع التجارب البحثية التابع لمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، للتعرف على نظم الري المختلفة والفروق بينها من حيث كفاءة استخدام المياه.

كما تضمنت الزيارات المعامل المركزية للرصد البيئي، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المعملية والأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل عينات المياه والتربة، ورصد جودة المياه في الترع والمصارف، بما يسهم في التعرف على الأساليب العلمية المستخدمة في متابعة الحالة البيئية للمجاري المائية.

وزار الوفد كذلك محطة أبحاث قناطر الدلتا التابعة لمعهد بحوث صيانة القنوات المائية، للتعرف على التجارب البحثية في مجال المكافحة البيولوجية للحشائش المائية، وتقنيات تفريخ أسماك المبروك، وإنتاج البيوجاز من الحشائش المائية، فضلًا عن المعدات اليدوية التي طورها المعهد لدعم أعمال المكافحة، كما تعرف المتدربون على الدراسات الهيدروليكية التي تُجرى باستخدام النماذج الفيزيقية بمحطة الأبحاث.

واستعرض المتخصصون خلال الزيارات مكونات المشروع المصري لمكافحة الحشائش المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت بأوغندا، الذي ينفذه المعهد منذ عام 2018، وما يتضمنه من خبرات وتطبيقات عملية للتعامل مع تحديات انتشار الحشائش المائية، بما يتيح للمتدربين الاطلاع على التجربة المصرية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية المتراكمة.

وقال الدكتور سويلم، إن هذه الأنشطة تأتي في إطار جهود مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتعزيز التعاون المصري الإفريقي، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وبناء القدرات الفنية للكوادر الإفريقية، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويسهم في رفع كفاءة تشغيل وصيانة المجاري المائية.