أشهر 5 سيارات فرنسية "رياضية" في مصر.. بينها رينو وبيجو

يقدم الصانع الفرنسي العديد من السيارات في مصر، ابرزها طرازات شركة بيجو ورينو وستروين، حيث تتنوع اصدارات هذه الشركات القوية، بين فئة السيدان والهاتشباك، والرياضية SUV، بالاضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

تقدم شركة بيجو نسختها 5008 موديل 2023 عبر 4 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,414,990 جنيه حتى 1,689,990 جنيه، حيث تستخدم هذه النسخة محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

وتأتي رينو بالنسخة داستر 2023 بعد فترة من الانقطاع عن السوق المصري، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 880 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT.

5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

وتطرح شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية العديد من الطرازات منها النسخة C4 موديل 2023، التي تأتي بقيمة سعرية بلغت 1,039,000 جنيه للفئة الاولى حتى 1,129,000 جنيه للفئة كاملة التجهيزات، وتستمد جميع الفئات قوتها من محرك تيربو سعة 1200 سي سي، يضخ 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.

5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

وتقدم شركة بيجو النسخة 2008 موديل 2023 بسعر يبدأ من 979,990 جنيه حتى 1,119,990 جنيه، وتعد هذه النسخة هي اصغر سيارة رياضية تقدمها بيجو في مصر، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على ناقل حركة من 6 سرعات، و محرك تيربو 1200 سي سي، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع مدة تسارع تقدر بـ 9.3 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة.

5 سيارات فرنسية "رياضية" في السوق المصري

ونختتم بالنسخة الرياضية الاغلى سعرًا من ستروين، وهي السيارة C5 اير كروس الشكل الجديد موديل 2023، حيث يبدأ سعرها الرسمي من 1,209,000 جنيه حتى 1,469,000 جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، وتعمل السيارة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، مقترن بمحرك تيربو 1600 سي سي، يضخ 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى مدة تسارع قدرها 9.4 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.