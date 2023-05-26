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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر يبدأ من 465 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

5 سيارات جديدة
5 سيارات جديدة

تتعدد السيارات المطروحة داخل السوق المحلي، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV وكروس اوفر، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب القدرات الفنية وبلد المنشأ.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات جديدة في مصر بسعر يبدأ من 465 ألف جنيه

5 سيارات جديدة

نبدأ بالسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 والتي تحمل شعار الصانع الياباني، حيث تقدم من فئة واحدة بسعر 465 ألف جنيه، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتصميم خارجي من فئة السيدان، مع وجود مكابح ABS و EBD، و 2 من الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى محرك 1200 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر.

5 سيارات جديدة

وتأتي السيارة رينو سانديرو كأرخص اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر، حيث يتم طرحت ايضا عبر فئة واحدة ولكن بسعر 615 ألف جنيه لموديلات 2023، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 4 نقلات "جر أمامي"، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية.

5 سيارات جديدة

وتطرح شركة بيجو نسختها 3008 الرياضية عبر 4 فئات من التجهيزات، وتبدأ اسعار هذه النسخة من 1,289,990 جنيه حتى 1,554,990 جنيه، حيث تعتمد السيارة على هيكل خارجي من فئة الـ SUV الرياضية، مع محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيك"، وسرعة قصوى بلغت 206 كم/ساعة.

5 سيارات جديدة

اما عن فئة الكروس اوفر الرياضية فتقدم شركة ستروين نسختها C3 ايركروس 2023 من خلال فئة واحدة بسعر 969 الف جنيه، حيث تستخدم محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات، بالاضافة إلى مدة زمنية قدرها 10.6 ثانية للوصول والتسارع من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كليومتر/ساعة.

5 سيارات جديدة

 وتقدم شركة ام جي الصينية نسختها 5 والتي تنتمي لعائلة السيدان، من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 609.990 ألف جنيه حتى 679.990 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء.

سيارات SUV سيدان هاتشباك 5 سيارات جديدة

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