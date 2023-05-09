خلال أيام.. أودي A3 موديل 2023 بـ168 ألف جنيه

اعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

أودي A3 موديل 2023

ويهدف القانون لمد فترة سماح استيراد السيارات إلى مدة تصل إلي 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، ويتم إلغاء حظر البيع مقابل وديعة بنكية يتم وضعها في البنك بالدولار، وتسترد تلك الوديعة بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضًا مد السداد والتسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور.

أودي A3 موديل 2023

وبالتالي فإن سيارة أودي A3 موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان حصلت علي بتخفيضات 70%، بالتالي فإن قيمة الرسوم الجمركية لـ أودي A3 موديل 2023 وصلت الي 5429 ألاف دولار أمريكي، أي ما يعادل 168 ألف جنيه مصري، وتسترد تلك الوديعة بعد مدة 5 سنوات بالعملة المصرية .

محرك أودي A3 موديل 2023

أودي A3 موديل 2023

تنتج سيارة أودي A3 موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، بفضل محركها الي يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتستهلك سيارة أودي A3 من الوقود 4.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من وضوع السكون في مدة 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

مقصورة أودي A3 موديل 2023

مقصورة أودي A3 موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة أودي A3 موديل 2023 علي الكثير من المميزات التكنلوجية المتقدمة منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وGPS، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومدخل USB، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما.