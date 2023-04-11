عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 405 أحصنة.. تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت| صور

تعديل مميز لـ أودي S3
تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

تقدم شركة أودي عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من السيارات القوية، من ضمنها النسخة S3 التي تنتمي إلى فئة السيدان، ويبدو أن شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أرادت أن تضع لمساتها الساحرة لهذه النسخة لتظهر في ثوب جديد.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

حصلت السيارة أودي S3 على تعديل خارجي مميز، وظهر ذلك على الجنوط الرياضية المستخدمة، والتي جاءت بقياس 19 بوصة، مع طلاء يجمع بين اللون الأسود ودرجات الأحمر، بالإضافة إلى طلاء لامع، وعدة ملصقات تزين أرجاء الهيكل الخارجي.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

وتتمتع السيارة أودي S3 بمظهر عصري، حيث تضم شبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح عدوانية المظهر، ومرايا جانبية كهربائية ترتكز داخل علب باللون الأسود اللامع، مع منظومة عادم ثنائية الأداء ذات 4 مخارج، إلى جانب وجود عواكس اضاءة خلفية.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

القدرات الفنية لسيارة أودي S3 المعدلة من منهارت 

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

وجاءت السيارة أودي S3 بلقب S 400 من منهارت، بينما عملت الشركة الألمانية على تعديل قوة المحرك لتصل إلى 405 حصانا، بالإضافة إلى زيادة العزم الأقصى للدوران إلى 515 نيوتن/متر بدلاً من 400، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 "سلندر".

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت
أودي مانهارت أودي S3 السيارة أودي S3 أودي S3 المعدلة سيارة أودي S3 المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

موضوعات متعلقة

للمشاوير القريبة وبدل المواصلات .. أرخص سيارة مستعملة في مصر |صور

سعر صادم وخيالي لسيارة كريستيانو رونالدو الجديدة.. شاهد

هتوفر بنزين.. سعر أرخص سيارة اقتصادية في مصر |صور

الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

جيب تكشف عن رانجلر موديل 2024 الجديدة .. صور

أحدث أسعار تويوتا هايلوكس بيك أب بالسوق المصري.. صور

السعر الجديد لـ سيارت أرونا بالسوق المصري .. صور

سعر تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة في مصر .. صور

ترشيحاتنا

عاجل.. أول تعليق لـ الخارجية على الوثائق المفبركة بشأن تصدير أسلحة لـ روسيا

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصادر مسؤولة: ما يتردد نشره في واشنطن بوست عبث معلوماتي

النفط يرتفع وسط مخاوف بالسوق العالمية من تأثير أسعار الفائدة على الطلب

مروان عطية يحتفل بأول بطولة له مع الأهلي| شاهد

عاجل.. مصادر تنفي الزعم بأن مصر أنتجت 40 ألف صاروخ ليتم شحنها لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاة سائق موتوسيكل بأعجوبة بعد سقوطه أسفل شاحنة| شاهد

تصرف معتمر مع عمال النظافة بالحرم المكي يثير إعجاب رواد السوشيال.. فيديو

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ