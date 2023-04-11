بقوة 405 أحصنة.. تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت| صور

تقدم شركة أودي عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عددا كبيرا من السيارات القوية، من ضمنها النسخة S3 التي تنتمي إلى فئة السيدان، ويبدو أن شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أرادت أن تضع لمساتها الساحرة لهذه النسخة لتظهر في ثوب جديد.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

حصلت السيارة أودي S3 على تعديل خارجي مميز، وظهر ذلك على الجنوط الرياضية المستخدمة، والتي جاءت بقياس 19 بوصة، مع طلاء يجمع بين اللون الأسود ودرجات الأحمر، بالإضافة إلى طلاء لامع، وعدة ملصقات تزين أرجاء الهيكل الخارجي.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

وتتمتع السيارة أودي S3 بمظهر عصري، حيث تضم شبكات أمامية متعددة المقاطع باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح عدوانية المظهر، ومرايا جانبية كهربائية ترتكز داخل علب باللون الأسود اللامع، مع منظومة عادم ثنائية الأداء ذات 4 مخارج، إلى جانب وجود عواكس اضاءة خلفية.

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

القدرات الفنية لسيارة أودي S3 المعدلة من منهارت

تعديل مميز لـ أودي S3 من مانهارت

وجاءت السيارة أودي S3 بلقب S 400 من منهارت، بينما عملت الشركة الألمانية على تعديل قوة المحرك لتصل إلى 405 حصانا، بالإضافة إلى زيادة العزم الأقصى للدوران إلى 515 نيوتن/متر بدلاً من 400، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 "سلندر".