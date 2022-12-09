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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 702 حصان.. BMW M4 بتعديلات خاطفة للانظار

 M4 CSL BMW بعد تعديلات
 M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت

استطاعت شركة BMW أن تجذب حولها عدد كبير من محبي عالم السيارات، نسبة إلى التصميمات المتنوعة والفئات الشهيرة، إلى جانب التعزيزات الفنية الخاصة بقدرات المحرك  والات الجر، بالاضافة إلى الكثير من المقاومات الاخرى.

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وتمكنت شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، مع ابها محبي سيارات BMW بعد أن اضافت لمساتها الساحرة للنسخة M4 CSL ذات المظهر الانيق والاداء المميز، لتظهر السيارة في ثوب جديد على طريقة منهارت.

 M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت

القدرات الفنية للسيارة M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت 

 

تأتي النسخة القياسية للسيارة BMW M4 CSL بمحرك قوة 543 حصانا، و 479 رطل/قدم اي مايعادل 649 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما عززت منهارت بزيادة تلك القوة إلى 702 حصانا، و 880 نيوتن/متر من عزم الدوران مع محرك سداسي الاسطوانات.

 M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت

تعديلات مميزة للسيارة BMW M4 CSL

 

جاءت السيارة BMW M4 CSL بالكثير من اللمسات الخارجية على طريقة منهارت، حيث تمتعت السيارة بطلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى الكثير من الخطوط الحمراء، والتي تزينت بها اغلب المناطق الخاصة بالهيكل من الخارج.

 M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت

وظهرت السيارة BMW M4 CSL بمنظومة عادم رياضية من اربعة انابيب فولاذية مقاومة للصدأ قياس 4.3 بوصة، بالاضافة إلى ناشر أمامي يقترب من الارض بشكل رياضي، مع عتبات جانبية تعزز من هذا المفهوم، و عجلات مقاس 20 بوصة مدعوم بجنوط ذات تصميم هندسي ميز تضم علب مكابح باللون الاحمر.

 M4 CSL BMW بعد تعديلات منهارت
BMW M4 CSL CSL تعديلات منهارت منهارت

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