بتعديلات منهارت المميزة .. بورشه 911 تيربو S تخطف الأنظار |صور

تمتلك شركة بورشه عملاقة تصنيع السيارت الألمانية، أسطول ضخم من الطرازات المتنوعة، مثل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ابرزها كاين وماكان، بالاضافة إلى النسخة باميرا الشهيرة، والايقونة بورشه 911.

وتعد السيارة بورشه 911 تيربو S واحدة من ابرز سيارات الصانع الألماني، والتي تأتي باطلالة رياضية مميزة، مع قدرات فنية عالية الاداء، ويبدو أن شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت أن تمتع عشاق بورشه بعدة لمسات فريدة لهذه السيارة.

بورشه 911 تيربو S

اضافت منهارت للنسخة بورشه 911 تيربو S المعدلة لمسات ذهبية اللون، والتي طالت الهيكل الخارجي الذي ظهر باللون الاسود المميز، ويبدو أن منهارت اعتمدت على استراتيجية اللون الذهبي بشكل كبير، وهو ماظهر عبر الخطوط العريضة التي زينت غطاء المحرك والسقف والناحية الخلفية.

بورشه 911 تيربو S

كما ظهرت تلك الخطوط عبر الصادم الخلفي، والذي تم تعزيزة بمنظومة عادم ثنائية مع أنابيب سفلية تتكون من 200 خلية ، كما ظهرت ايضا عبر الجنوط الرياضية، والعتبات الجانبية للسيارة، بالاضافة إلى بعض التعزيزات مثل مجموعة مطورة من نوابض H&R.

بورشه 911 تيربو S

وتأتي السيارة بورشه 911 تيربو S بقدرات قياسية تجعلها تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 2.7 ثانية، إلى جانب سرعة قصوى تقدر بـ 330 كيلومتر/ساعة، بينما تستمد قوتها من محرك معدل بسعة 3800 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يستطيع ضخ قوة اكبر بنسبة 99 حصانا، وبذلك تكون القوة الاجمالية نحو 740 حصانا، مدعوم بناقل حركة من 8 سرعات ثنائي القابض PDK.