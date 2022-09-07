بورشه تخطط لإصدار كهربائي من باناميرا أكبر من تايكان..صور

كشفت لقطات تجسسيه أن بورشه تخطط لسلسلة من التحديثات لسيارتها باناميرا ، لكن المستقبل قد يأتي بأكثر مما نتوقع من مجرد التحديث ،كما إن هناك نسخة كهربائية تعمل على نفس منصة الأنظمة القابلة للتطوير "SSP" التي ستدعم زافين هاوزين الـ SUV ذات السبعة مقاعد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وسيتم استخدام منصة EV المخصصة للاستخدام الجيد للجيل الثاني من تايكان الذي سيأتي في وقت لاحق قبل نهاية هذا العقد.

صورة تجسسية لبورش باناميرا



ويعتقد أن بورشه باناميرا بدون محرك احتراق ستكون أعلى من تايكان من خلال وجود جسم أكبر بقاعدة عجلات ممتدة، وستكون مماثلة في الحجم للنموذج الممتد المتاح منها اليوم ، والذي يمتد بطول أجمالي 5199 مم .



كما أن اعتلاء منصة سيارة كهربائية مخصصة يعني أن المساحة المتوفرة بالداخل ستكون أفضل من تلك الموجودة في باناميرا LWB التي تعمل بالبنزين ، ويقال إن باناميرا EV الكهربائية المنتظرة في المراحل الأولى من البناء ، وبالتالي من غير المحتمل أن تخرج قبل منتصف العقد الحالي ، وحتى تنطلق السيارة الـ SUV متعددة الاستخدامات الكبيرة بالشوارع فإن بورشه تحدث تايكان ، كما إن بورشه تعمل على تقنية بطارية 800 فولت أكثر تقدم مع كثافة طاقة أكبر لتحقيق نطاق أكبر .

صورة تجسسية لبورش باناميرا





لن تشير سيارة باناميرا الكهربائية إلى نهاية محركات الاحتراق حيث تعتزم بورشه تحسين الطراز الذي يعمل بمحرك ICE في عام 2023 وإبقائه قيد الإنتاج حتى نهاية العقد، وسيترجم ذلك إلى تداخل بين باناميرا الكهربائية وباناميرا ذات الاحتراق الداخلي لبضع سنوات ، وهو ما سيكون الحال مع بورشه ماكان، حيث سيحصل الكروس أوفر الرياضي ماكان على متغير EV العام المقبل والذي سيتم بيعه جنبًا إلى جنب مع طراز الغاز لفترة من الوقت، ومن المحتمل أن تتبع كايين الأكبر استراتيجية مماثلة ، حيث تقول اوتو كارأنها ستحصل على نسخة كهربائية خالية من الانبعاثات في عام 2025.

صورة تجسسية لبورش باناميرا



والجدير بالذكر أن بورشه ستكون الوحيدة التي لن تحصل على محرك كهربائي بحت في المستقبل القريب هي 911 حيث استبعدت العلامة التجارية الألمانية طراز EV منها قبل 2030 ، وفي الوقت نفسه تأتي مجموعة نقل الحركة الهجينة بحلول منتصف العقد عندما تقوم السيارات الـ SUV الأصغر حجما من طراز 718 باستبعاد محركات ICE تماما .