بورشه تطلق نسخة كهربائية بالكامل من Panamera في عام 2025

ظهر مؤخرا عدة صور تجسسية جديدة لـ بورشه باناميرا يتضح من خلالها أن السيارة خضعت لعدة تغييرات وترقيات قبل طرحها في موديل 2023، لكن العلامة التجارية الألمانية يبدو أن في جعبتها المزيد من المفاجآت بالنسبة لشكل الـ liftback الرياضية.

وفقا لتقرير نشرته أوتو كار، سيكون هناك إصدار كهربائي بالكامل من بورشه باناميرا ما زال قيد التطوير والإعداد وسيتم بناؤه على نفس المنصة الهندسية لـ SSP التي تدعم بناء سيارات بورشه تايكان من الجيل التالي وسيارة الـ SUV ذات الـ 7 مقاعد التي سبق وأعلنت عنها الشركة الألمانية.

يُعتقد أن بورشه باناميرا بدون محرك احتراق ومجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل ستكون أعلى من سعر بورشه تايكان خاصة وأنها بحجم أكبر و بقاعدة عجلات طويلة، تزعم المجلة البريطانية أنها ستكون مماثلة في الحجم لنموذج بورشه باناميرا ذات قاعدة العجلات الممتدة المتاحة حاليا، والتي تبلغ 5199 ملم (204.7 بوصة) ومن خلال التركيب على منصة سيارة كهربائية مخصصة ، فهذا يعني أن المساحة المتوفرة في المقصورة الداخلية ستكون أفضل من تلك الموجودة في باناميرا LWB التي تعمل بالبنزين.

بورشه باناميرا

زعن التقرير أن باناميرا الكهربائية بالكامل ما زالت قيد التطوير وفي مراحلها الأولى وبالتالي من غير المحتمل أن يتم إزاحة الستار عنها قبل منتصف العقد الحالي اي في 2025 تزامنا مع إطلاق سيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة.

تم تخصيص بورشه باناميرا من الجيل الثاني لتكون موديل 2027 ، وفقًا لـ Autocar. يقال إن بورشه تعمل على تقنية بطارية 800 فولت أكثر تقدمًا مع كثافة طاقة أكبر لتحقيق مدى سير أفضل مع تقدم الإصدارات أحادية وثنائية المحرك في المستقبل القريب.

بورشه باناميرا

وجود بورشه باناميرا الكهربائية لن يلغي وجود شقيقتها الكبرى التي تعمل بالبنزين ومحرك احتراق داخلي، حيث تعتزم بورشه إدخال تعديلات وتحسينات على الطراز الذي يعمل بمحرك ICE في موديل 2023 وإبقائه قيد الإنتاج حتى نهاية العقد الحالي، وهو نفس ما ستتبعه مع إصدار بورشه ماكان العامل بالبنزين، سيبقى حتى نهاية العقد الحالي أيضا، . وسيحصل الكروس أوفر الرياضي على متغير EV العام المقبل والذي سيتم بيعه جنبًا إلى جنب مع إصدار البنزين لفترة من الوقت. من المحتمل أن تتبع بورشه كايين الأكبر استراتيجية مماثلة ، مع وصول نسختها الكهربائية الخالصة للأسواق في عام 2025.