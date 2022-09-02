باناميرا وتايكان الجديدتان تقودان مستقبل بورشه الكهربائي| تفاصيل

تستعد بورش لتقديم جيل ثان من سيارة بورشه تايكان الكهربائية التي حققت نجاحات كبيرة، وسيتم توأمة نسخة كهربائية من بورشه باناميرا كجزء من خطة "الفخامة الكهربائية" الجديدة والتي بموجبها سيتم إطلاق ما يصل إلى ستة طرازات كهربائية فاخرة بنهاية هذا العقد.

تعتمد كلتا السيارتين الجديدتين على نسخة رياضية من نظام Scalable Systems Platform (SSP) التابع لمجموعة فولكس فاجن، والذي تقوم شركة بورشه بتطويره.

2022 Porsche Taycan GTS

يعتمد ما يسمى بهيكل SSP Sport العمود الفقري لهندسة SSP التي سيتم استخدامها من قبل طرازات مجموعة فولكس فاجن الكهربائية الأخرى ذات الحجم الأكبر، ومع ذلك سيتم دمجه مع ما تم وصفه على أنه وحدات خاصة ببورشه.

من بين التطورات المعمارية الرئيسية التي دفعتها بورشه لمنصة SSP الرياضية الجديدة أرضية منخفضة للمقصورة ، بفضل حزمة بطارية رفيعة، ومساحات قدم خلفية أو مرائب للأقدام مماثلة لتلك الموجودة في J1 المنصة المستخدمة من قبل تايكان الحالية.

كما تم وصفها بأنها ضرورية لتزويد باناميرا الكهربائية بعبوات مماثلة لتغليف باناميرا الحالية ومركز ثقل منخفض للحصول على ديناميكيات محسّنة.

2022 Porsche Taycan GTS

سيتم بيع باناميرا الكهربائية جنبًا إلى جنب مع طرازات باناميرا الهجينة المزودة بمحركات الاحتراق، والتي تعتمد على منصة بورشه MSB، وتعتبر الهندسة الكهربائية لباناميرا نسخة مع الموجودة في تايكان الجديدة ، المقرر إصدارها في عام 2027.

لا تزال باناميرا الكهربائية في نطاق التطوير، ولكن الاقتراحات تشير إلى أنها ستحتوي على قاعدة عجلات وطول إجمالي مماثل لتلك الموجودة في قاعدة العجلات الطويلة الحالية باناميرا التي تباع في الصين (3100 ملم و 5199 ملم)، وهذا من شأنه أن يضعها في منافسة مباشرة مع سيارات آخرى قوية أمثال مرسيدس AMG EQS 53 و لوسيد اير من حيث الحجم.

2022 Porsche Taycan GTS

وبالمقارنة ، فإن تايكان الحالية لديها قاعدة عجلات 2900 مم ويصل طولها إلى 4963 مم ومن المرجح أن تكون المتابعة متشابهة لذلك سيتم تمييز النموذجين من حيث الحجم.

على الرغم من أن طراز بانميرا الكهربائي والجيل الثاني من تايكان سيعتمدان على منصة SSP Sport ، فإن سيارات بورشه ماكان الكهربائية الجديدة وبورشه كايين SUV ستستخدم منصة Premium Platform Electric (PPE) ، التي تطورها بورشه مع أودي.

2022 Porsche Taycan GTS

على الرغم من ذلك ، فإن أول سيارة تعتمد على منصة SSP الرياضية ستكون خط الطراز السابع الذي أعلنت عنه بورشه مؤخرًا، وهو سيارة رياضية متعددة الاستخدامات يبلغ قياسها خمسة أمتار وسبعة مقاعد تم تأكيد ظهورها لأول مرة "في منتصف العقد تقريبًا"، ومن المقرر إنتاجه في مصنع بورشه لايبزيج في ألمانيا.

سيشترك طرازا بورش الكهربائيان الجديدين في المكونات الهيكلية الرئيسية ومجموعة القيادة والهيكل بالإضافة إلى بنية كهربائية مطورة حديثًا مصممة لدعم وظائف القيادة الذاتية من المستوى الثالث والميزات الرقمية التي تدعم تقنية الجيل الخامس ونظام تشغيل تم تطويره بالشراكة مع برنامج Cariad في مجموعة فولكس فاجن.

سيتم بيع باناميرا الكهربائية جنبًا إلى جنب مع نسخة محسنة من طراز الجيل الثاني الحالي ، والتي سيتم إطلاقها في عام 2023، ومن المقرر أن تكون قيد الإنتاج حتى عام 2030 في دورة ممتدة ، وفقًا لمصادر بورشه ، مما يوفر للعملاء خيارًا محرك ICE التقليدي ، أو الطاقة الهجينة أو الكهربائية ، حسب السوق والإطار التنظيمي.

ستتلقى باناميرا الجديدة الخالية من الانبعاثات تصميمًا مشابهًا لأشقائها المتوفران بمحركات أحتراق ومحركات هجينة، ويعكس هذا نهج ماكان وكايين ، اللذين تم إعدادهما للعمل بالكهرباء في عامي 2024 و 2025 على التوالي.

من المتوقع أن تطلق بورش مجموعة كاملة من أنواع باناميرا الكهربائية ، مع محرك واحد ، ونظام الدفع الخلفي بالإضافة إلى محرك مزدوج.