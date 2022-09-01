تبدأ من 295 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك شبابية موديل 2022| صور

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الطرازات الجديدة موديل 2022، والتي تتنوع الى سيارات الهاتشباك والسيدان والرياضية متعددة الاستخدامات " SUV "، وتعتبر فئة الهاتشباك من أكثر الفئات شهرة وشعبية، وتلقى إقبالاً كبيرا من المشترين.

وفي السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار ومواصفات 5 سيارات هاتشباك زيرو في مصر.

هيونداي i10موديل 2022

هيونداي i10موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي i10 موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 117 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي i10 موديل 2022

الفئة الأولى هيونداي i10 موديل 2022 بسعر 295,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي i10 موديل 2022 بسعر 305,000 جنيه.

سوزوكي سويفت موديل 2022

سوزوكي سويفت موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الأولى WITHOUT SCREE بسعر 299,900 جنيه

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الثانية SCREEN بسعر 309,900 جنيه

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الثالثة WITHOUT SCREEN بسعر 319,900 جنيه

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الرابعة SCREEN بسعر 329,900 جنيه

فيات 500 موديل 2022

فيات 500 موديل 2022

تعتمد السيارة فيات 500 موديل 2022 على محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، يولد قوة تصل الى 100 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 131 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر في الساعة.

الأسعار الرسمية للسيارة فيات 500 موديل 2022

فيات 500 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 420 ألف جنيه.

فيات 500 موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 475 ألف جنيه.

تويوتا ياريس موديل 2022

تويوتا ياريس موديل 2022

تعتمد سيارة تويوتا ياريس موديل 2022 على محرك 3 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 123 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 153 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 175 كيلومتر/ ساعة، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 4.3 لتر/ 100 كم.

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة تويوتا ياريس موديل 2022

تويوتا ياريس موديل 2022 الفئة الأولى COMFORT بسعر 445,000 جنيه

تويوتا ياريس موديل 2022 الفئة الثانية SMARTبسعر 445,000 جنيه

اوبل كورسا موديل 2022

اوبل كورسا موديل 2022

تتوفر السيارة اوبل كورسا موديل 2022 بمحرك ينتج قوة تصل الى 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، بينما تستهلك 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

الأسعار الرسمية للسيارة اوبل كورسا موديل 2022

اوبل كورسا موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 419.990 جنيه

اوبل كورسا موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 439.99 جنيه