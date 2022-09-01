تويوتا تطرح كورولا كروس موديل 2023 الهجينة في الإمارات| تفاصيل

قدمت العلامة التجارية اليابانية تويوتا سيارة كورولا كروس موديل 2023 الهجينة في السوق الإمارات رسمياً، وتعتبر السيارة واحدة من أحدث إصدارات الشركة في فئة الكروس اوفر الهجينة، وتتميز بتصميم خارجي قوي ومنظومة محركات تعمل بالكهرباء والبنزين.

مواصفات تويوتا كورولا كروس هايبرد موديل 2023

تعتمد سيارة تويوتا كورولا كروس هايبرد موديل 2023 على محرك احتراق داخلي رباعي الأسطوانات بسعة 1.8 لتر ، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، بالإضافة لمحرك كهربائي 163 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحركان مع ناقل حركة أوتوماتيكي الكتروني CVT، لتولد المنظومة الكلية الهجينة قوة تصل الى 122 حصاناً، و بطارية 202 فولت.

تأتي سيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 من الخارج بتصميم فاخر يحمل رؤية وهندسة تويوتا العصرية، ويظهر ذلك من خلال الشبك الأمامي باللون الأسود مع إطار خارجي من الكروم بجانب، ووجود فتحات تهوية في الصدام الأمامي، ومصابيح ضباب، ومصابيح رئيسية تعمل بتقنية LED.

تتوفر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 بمقصورة داخلية فاخرة مزودة بمقود متعدد الوظائف مغطى بالجلد، وشاشة عدادات بتصميم مميز باللون الأزرق، وشاشة وسطية بقياس 9 بوصة تعمل باللمس، تدعم أندرويد أوتو مع آبل كار بلاي.

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2023 هايبرد في الإمارات العربية المتحدة.

تويوتا كورولا كروس هايبرد موديل 2023 الفئة الأولى XL بسعر 91,900 درهم إماراتي 481,000ألف جنيه مصري.

تويوتا كورولا كروس هايبرد موديل 2023 الفئة الثانية GLI بسعر 91,900 درهم إماراتي 481,000 ألف جنيه مصري.