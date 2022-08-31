باقة 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة | صور

يضم السوق المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة المعروفة بجودتها العالية واعتماديتها الكبيرة، والتي تأتي بأسعار مناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل في ظل أرتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً بشكل غير مسبوق.

وفي السياق التالي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات مستعملة في السوق المصري بسعر يبدأ من 100 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2004

تعتبر نيسان صني موديل 2004 واحدة من أشهر السيارات في السوق المصري على الإطلاق، واشتهرت بالعديد من الإصدارات القوية، واعتمدت صني موديل 2004 على محرك بسعة 1600 سي سي أو 1800 سي سي حسب الطراز، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك من أربعة سرعات، وهيكل من نوع سيدان.

تبدا أسعار السيارة نيسان صني موديل 2004 في السوق المصري بـ 100 ألف جنيه وقد تختلف الأسعار حسب حالة الطراز ومستوى التجهيزات الخاصة به.

كيا سيراتو موديل 2011

كيا سيراتو موديل 2011

تتميز سيارة كيا سيراتو طوال تاريخها بمواصفاتها الاقتصادية المميزة، وتعد من أشهر السيارات الكورية في مصر، وتعتمد على محرك بسعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي حسب الطراز، وناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وهيكل سيدان.

تبدا أسعار السيارة نيسان كيا سيراتو موديل 2011 في السوق المصري بـ 100 ألف جنيه وقد تختلف الأسعار حسب حالة الطراز ومستوى التجهيزات الخاصة به.

دايو نوبيرا موديل 2008

دايو نوبيرا موديل 2008

جاءت السيارة دايو نوبيرا موديل 2008 في بمحرك 1800 الى 2000 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وتعتبر واحدة من ضمن أكثر السيارات انتشاراً وشعبية في الشوارع المصرية بفضل سعرها المميز بالنسبة لموصفاتها.

تبدا أسعار السيارة دايو نوبيرا موديل 2008 في السوق المصري بـ 100 ألف جنيه وقد تختلف الأسعار حسب حالة الطراز ومستوى التجهيزات الخاصة به.

هيونداي فيرنا موديل 2007

هيونداي فيرنا موديل 2007

تعتمد سيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 على محرك بسعة 1400 سي سي، ينتج قوة تصل الى 106 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات أو مانيوال من 5 سرعات، وتتمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع حتى بلوغ سرعة قصوى 180 كم\ساعة كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

تبدا أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في السوق المصري بـ 100 ألف جنيه وقد تختلف الأسعار حسب حالة الطراز ومستوى التجهيزات الخاصة به.

اوبل فيكترا موديل 2002

اوبل فيكترا موديل 2002

تتوفر سيارة اوبل فيكترا في مصر بمحرك 1600 سي سي، يولد قوة تصل الى 100 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن متر، وتأتي بخزان وقود بسعة تصل إلى 61 لتر، وتقوم باستهلاك وقود يصل إلى 7.2 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كيلو، وتصل السيارة من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال فترة زمنية تصل إلى10.5 ثانية.

تبدا أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 2002 في السوق المصري بـ 100 ألف جنيه وقد تختلف الأسعار حسب حالة الطراز ومستوى التجهيزات الخاصة به.