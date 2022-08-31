الياباني يكسب.. نيسان صني بـ 265 ألف جنيه | تفاصيل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على مجموعة ضخمة ومتنوعة من السيارات الاعتمادية ذات الأداء القوي، تأتي هذه السيارات بأسعار مناسبة تحقق مبدأ القيمة مقابل السعر، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

نيسان صني موديل 2019

تعتبر شركة نيسان اليابانية أحد أشهر العلامات التجارية في السوق المصري، وتتميز بالعديد من الإصدارات القوية أبرز على الإطلاق سيارة السيدان العريقة نيسان صني، والتي تتوفر بكثرة في سوق المستعمل نظراً لكفاءتها العالية.

تعد نيسان صني واحدة من اكثر السيارات مبيعا في العالم و هي المنافس القوي لكل من تويوتا كورولا و هيونداي النترا ، وظهرت لأول مرة في عام 1966 و ظهر منها بعد ذلك العديد من النسخ و توقف انتاجها في عام 2006، بينما ما تصل الينا اليوم هي نيسان بولسار التي بدأ انتاجها في عام 1978 و لكنها تحت اسم نيسان صني الشهير.

نيسان صني موديل 2019

مواصفات نيسان صني موديل 2019

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2019 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، تج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2019 بالعديد من الكماليات والتجهيزات الرئيسية، مثل الزجاج الأمامي والخلفي والمرايا الكهربائية، والمكي، ومدخل AUX ، ومدخل ABS ، ووسائل أمن وسلامة مثل الوسائد الهوائية الأمامية ونظام توزيع قوة الفرامل والفرامل المانعة للانغلاق، وقفل مركزي للأبواب.

نيسان صني موديل 2019

أسعار سيارة نيسان صني موديل 2019 مستعملة

تبدأ أسعار سيارة نيسان صني موديل 2019 في السوق المصري من 265 ألف جنيه، وقد تختلف أسعار السيارة حسب حالتها ومستوى التجهيزات المرفقة بها، وغيرها.