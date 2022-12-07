قيمة الوديعة البنكية لاستيراد موديلات 118i BMW من الخارج | تفاصيل

أعلنت مبادرة سيارات المصريين في الخارج عن اللوائح التنفيذية الخاصة بالمواطنين المصريين المقيمين في الخارج بشأن جلب سيارتهم معهم من الخارج الي مصر، وقامت المبادرة بأطلاق تطبيق علي الهاتف المحمول لتوفير الخدمات للمواطنين لتسهيل شحن سيارتهم الي مصر .

وفي ذلك الاطار يجب علي المصريين المقيمين في الخارج الذين يرغبوا في شحن سياراتهم الي مصر أن يقوموا بعمل وديعة بنكية بمبلغ مماثل لقيمة الضرائب والرسوم المقررة على السيارة بالدولار، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات على تاريخ السداد ، ومن تلك السيارات التي سنتناولها اليوم هي بي إم دبليو 118i بمختلف إصداراتها .

يقدم موقع صدى البلد لكم قيم الوديعة البنكية الخاصة بموديلات سيارة 118i BMW :

تقدم سيارة بي إم دبليو الفئة الأولى ضمن الطرازات ذات قيمة منخفضة للوديعة البنكية، حيث تم احتساب المبلغ المطلوب لاستيراد سيارة من فئة 118i بمحرك أقل 1600 سي سي وجاءت كـ الاتي .

1- بي إم دبليو 118i موديل 2023

تقدر قيمة الوديعة البنكية لإحضار سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2023 بـ 6927 دولار ، أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري .

بي إم دبليو 118i موديل 2023

2- بي إم دبليو 118i موديل 2022

تقدر قيمة الوديعة البنكية لإحضار سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2022 بـ 6474، أي ما يعادل 159 ألف جنيه مصري .

بي إم دبليو 118i موديل 2022

3- بي إم دبليو 118i موديل 2021

تقدر قيمة الوديعة البنكية لإحضار سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2021 بـ 4938 دولار، أي ما يعادل 121 ألف جنيه مصري .

بي إم دبليو 118i موديل 2021

4- بي إم دبليو 118i موديل 2020

تقدر قيمة الوديعة البنكية لإحضار سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2020 بـ 4642 دولار، أي ما يعادل 114 ألف جنيه مصري.

بي إم دبليو 118i موديل 2020

5- بي إم دبليو 118i موديل 2019

بي إم دبليو 118i موديل 2019

تقدر قيمة الوديعة البنكية لإحضار سيارة بي إم دبليو 118i موديل 2019 بـ4191 دولار ، أي ما يعادل 103 ألف جنيه مصري .