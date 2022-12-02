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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW رسمياً في مصر.. أسعار وكيل بي ام دبليو الجديدة

BMW رسمياً في مصر..
BMW رسمياً في مصر.. اعرف أسعار وكيل بي ام دبليو الجديدة

انتابت حالة من الفرحة العارمة محبي علامة BMW العريقة فى مصر خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الوكيل المحلي الجديد لها عن عودتها بقوة بشكل رسمي وتقديم موديلاتها فى الأيام القليلة الماضية، بعد غياب دام لفترة طويلة بدون وكيل فى السوق المصري.

لتعلن علامة بي ام دبليو عن عودة مصانعها للعمل من جديد، بالإضالة لقائمة أسعارها الرسمية لإصداراتها الجديدة، مما يعني اشتعال المنافسة من جديد بين المنافس التقليدي “مرسيدس”.

تعود بداية القصة عندما أصبحت “البافارية” الوكيل السابق لـ BMW  فى مصر ملكاً لجلوبال أوتو بالإضافة لمراكز الخدمة وكذلك صالات العرض، وأيضاً المصنع المخصص لتجميع السيارات بسعة إنتاج عشرة آلاف سيارة فى العام.

كانت قد تأسست جلوبال أوتو للسيارات منذ أكثر من 30 عاماً فى كلاً الكويت والعراق للسيالاات الفاخرة، وكيلة عن سيارات الصانع البافاري.

كما أعلنت جلوبال أوتو عن اسعار الإصدارات الجديدة من BMW بشكل رسمي، وهي :
 

الفئة الأولي

118i 

118i سبورت لاين بـ 995 ألف جنيه.

الفئة الثانية

218i


218i جران كوبيه أدفانتج بـ مليون و85 ألف جنيه.

218i جران كوبيه سبورت لاين بـ مليون و120 ألف جنيه.

218i جران كوبيه إم سبورت بـ مليون و210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة

320i 


320i أدفانتج بـ مليون و280 ألف جنيه.

320i لوكجري لاين بـ مليون و380 ألف جنيه.

320i إم سبورت بـ مليون و430 ألف جنيه.

330i إم سبورت بـ مليون و810 ألف جنيه.

الفئة الرابعة

420i 


420i جران كوبيه سبورت بـ مليون و685 ألف جنيه.

420i جران كوبيه كونفرتبل بـ مليون و930 ألف جنيه.

الفئة الخامسة

520i 


520i أدفانتج بـ مليون و550 ألف جنيه.

520i لوكجري لاين بـ مليون و700 ألف جنيه.

530i لوكجري لاين بـ مليون و200 ألف جنيه.

فئة الـ X

X2 sDrive18i


X2 sDrive18i إم سبورت بـ مليون و225 ألف جنيه.

X5 xDrive40i

X5 xDrive40i إكس لاين بـ 2 مليون و800 ألف جنيه.

فئة الـ M

M235i xDrive


M235i xDrive جران كوبيه بـ مليون و790 ألف جنيه.

M340i xDrive الجديدة بـ 2 مليون و475 ألف جنيه.

M3 بـ 3 مليون و850 ألف جنيه.

M3 كومبتيشن بـ 4 مليون و400 ألف جنيه.

M4 كوبيه بـ 3 مليون و900 ألف جنيه.

M4 كومبتيشن كوبيه بـ 4 مليون و450 ألف جنيه.

M5 كومبتيشن بـ 5 مليون و600 ألف جنيه.

M850i xDrive جران كوبيه بـ 5 مليون.

M850i xDrive كونفرتبل بـ 5 مليون و100 ألف جنيه.

M8 كومبتيشن جران كوبيه بـ 6 مليون و650 ألف جنيه.

X5 M50i بـ 3 مليون و350 ألف جنيه.

X6 M50i بـ 3 مليون و700 ألف جنيه.

فئة i الكهربائية

i4 eDrive40


i4 eDrive40 بـ مليون و900 ألف جنيه.

iX xDrive40

iX xDrive40 بـ 2 مليون و650 ألف جنيه.

iX xDrive50

iX xDrive50 بـ 3 مليون جنيه.

ومن المتوقع قريباً أن يكشف وكيل BMW فى مصر عن سيارات جديدة، أبرزها الفئة السابعة الجديدة كليًا، وكذلك X3، X4، وX7.

يذكر أن جلوبال أوتور ستقدم تغطية شاملة من سعر السيارات لتكاليف الصيانة الدورية لمدة 3 سنوات أو 60 ألف كيلومتر، بالإضافة لضمان مدة 5 سنوات أو 200 ألف كيلومتر.

BMW بي إم دبليو مرسيدس البافارية الوكيل السابق لـ BMW فى مصر جلوبال أوتو

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