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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. BMW أوتوماتيك بـ 125 ألف جنيه

سيارة BMW 525 موديل
سيارة BMW 525 موديل 1991

أنتجت شركة بي إم دبليو سيارة BMW 525 عام 1991، وحصلت السيارة علي أعجاب المواطنين بفضل مميزاتها  وشكلها الأنيق ذات الطابع الرياضي، وتنتمي BMW 525 للفئة الخامسة من إصدارات شركة بي إم دبليو، وجاءت BMW 525 بجسم أكثر صلابة وأمانا، وذلك لحماية الركاب في حال وقوع حادث، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها.

سيارة BMW 525 موديل  1991

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مواصفات سيارة BMW 525 موديل  1991

تحصل سيارة BMW 525 موديل 1991 علي قتها من محرك سعة 2000 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك.

سيارة BMW 525 موديل  1991

تمتلك مقصورة سيارة BMW 525 موديل  1991 الكثير من المميزات والتجهيزات منها، تكيف، وسائد هوائية أمامية، وأحزمة أمان أمامية، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة ، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، وإضاءة داخلية للقراءة، وكنسول وسطي أمامي، وأزرعة بالمقود للتحكم في عمل الإشارات ومساحات الزجاج، ويمكن التحكم في أيقاف وتشغيل الأضواء من خلال بكره جانبية في التابلوة، ولاعة سجائر، وطفاية سجائر، ومساحات إضافية جانبية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج إمامي بالتابلوة للتخزين، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فت وغلق الباب بسهولة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وفرش مقاعد من الجلد.

سيارة BMW 525 موديل  1991

تظهر سيارة BMW 525 موديل  1991 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية مميزة، وتم وع شعار شركة بي إم دبليو علي مقدمة السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يمكن التحكم في ضبطها بشكل كهربائي، و4 جنوط سبور بالسيارة.

سعر سيارة BMW 525 موديل  1991

تأتي سيارة BMW 525 موديل  1991 بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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