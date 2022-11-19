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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2023

سيارة بي ام دبليو
سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

كشفت شركة بي إم دبليو عن سياراتها بي ام دبليو  X7 موديل 2023 الفيس لفت المجددة، حيث تعتبر بي ام دبليوX7   أكبر سيارة SUV لدي شركة بي ام دبليو، وظهرت لأول مرة ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات في سنة 2017، وظهرت سيارة الإنتاج التجاري سنة 2018 ، واليوم نتحدث عن النسخة المحدثة منها.

سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

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مواصفات سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023 :

تأتي سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023 بواجهة أمامية مجددة، وإضاءة أمامية بمصابيح مقسومة إلى جزئيين، وشبك أمامي به أضواء، وإطارات مقاس 23 بوصة، بالإضافة الي تحديث الأضواء الخلفية وتوفر خط رفيع من الألمنيوم، وتبلغ مساحة التخزين 300 لتر.

سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

وزودت مقصورة سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023 الفيس لفت بمقبض ناقل حركة محدث، واستمدت المقصورة الأمامية العديد من التفاصيل من بي ام دبليو الفئة السابعة، وتدعم تكنولوجيا iDrive 8 الجديدة من شركة بي ام دبليو، وشاشة وسطية مقاس 14.1 بوصه، وشاشة عدادات رقمية مقاس 13.1 بوصه .

سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

وتستمد سيارة بي ام دبليو X7 xDrive40i قوتها من محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي توين تيربو ونظام مايلد هايبرد بقدرة 48 فولت، ينتج قوه تصل الي 375 حصان، وعزم اقصي للدوران 540 نيوتن/متر .

سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

وتحصل سيارة بي ام دبليو X7 M60i على قوتها من محرك ثماني الأسطوانات سعة 4400 سي سي توين تيربو، متصل بنظام مايلد هايبرد بقوة 48 فولت،  وتنتج قوة حصانيه تصل الي  523 حصان، وعزم اقصي للدوران  750 نيوتن/متر، تتسارع السيارة من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/س في مدة زمنية قدرها  4.7 ثانية، مقترن مع ناقل حركة من فئة ZF مكون من 8 سرعات .

سيارة بي ام دبليو X7 موديل 2023

أسعار سيارة بي ام دبليو  X7 جديدة :

سعر بي ام دبليو  X7  موديل 2023 الجديدة يبدأ من 133.400 دولار أمريكي أي ما يعادل 500.350 ريال سعودي .

سعر سيارة بي ام دبليو X7 M60i  موديل  2023 الجديدة يبدأ من 149.750 دولار أمريكي أي ما يعادل 561.600 ريال سعودي .
 

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