أسعار بي إم دبليو M2 موديل 2023 فل أوبشن.. تفاصيل

أعلنت شركة بي ام دبليو عن فتح باب شراء سياراتها الجديدة بي ام دبليو M2 موديل 2023 الرياضية قبل دخولها خطوط الإنتاج، حيث انه تم الكشف رسميا عن سيارة بي ام دبليو ام M2 بجيلها الجديد كليا سابقا، وهي الأن أصغر سيارة M Power ذات الأداء العالي من شركة بي ام دبليو .

بي ام دبليو M2 موديل 2023

وسيبدأ سعر سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2023 ستنادر قياسية من 62.200 دولار أمريكي، وفي حال اختيار ألوان دهان منها، الأبيض ، و الأزرق لا يتم إضافة أي تكاليف علي سعر السيارة الأصلي، وعند اختيار ألوان معدنية مثل، اللون الأحمر سيكون هناك تكلفة إضافية تصل إلي 650 دولار أمريكي، واختيار تصميم الإطارات مجاني .

بي ام دبليو M2 موديل 2023

ويتم إضافة التنجيد الجلدي كـ خيار أساسي لمقاعد سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2023 دون إضافة أي تكاليف أخري، واذا تم إضافة حزمة الكربون سيتم إضافة 9.900 دولار أمريكي، وتتضمن هذه الحزمة سقف من الكربون، وحواف داخلية من ألياف الكربون، ومقاعد حاضنة من الكربون .

بي ام دبليو M2 موديل 2023

تأتي سيارة بي ام دبليو M2 موديل 2023 بحزمة Shadowline والتي تضيف عناصر خارجية سوداء ومخارج اكزوزت مختلفة، ومصابيح LED كاملة تكيفية، وشعاع عالي تلقائي، وتبلغ تكلفتهم 300 دولار، أو 650 دولار، ويمكنك إضافته Live Cockpit Pro مع شاشة عرض وستصل تكلفتهم إلي 1.100 دولار .

بي ام دبليو M2 موديل 2023

والجدير بالذكر أن المعلومات الرسمية تؤكد أن سعر بي ام دبليو M2 موديل 2023 فل أوبشن سيصل إلى 77.545 دولار أمريكي أي ما يعادل 290,793 ريال سعودي .

