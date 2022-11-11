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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق قوي بين بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8 .. شاهد

سباق قوي بين بنتلي
سباق قوي بين بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8

تقدم شركة بنتلي عملاقة تصنيع السيارات الانجليزية، والصانع البافاري المخضرم BMW، مجموعة من الطرازات المميزة في عالم السيارات، مثل النسخة بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8، لتتعالي اصوات المحركات مرة اخرى وتعلن عن سباق تنافسي جديد بين هذه المحركات القوية.

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ونشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو جديد عبر قناتها الخاصة بموقع YOUTUBE، تظهر به السيارة بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8 اثناء خوضهم العديد من سباقات التسارع وعدة منافسات، إلى جانب استعرض الاداء الخاص بكل نسخة.

 

القدرات الفنية لـ بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8

 

تعتمد سيارة بي ام دبليو M8 على محرك سعة 4400 سي سي تيربو، طراز V8 ثماني الاسطوانات، حيث يستطيع ضخ قوة قدرها 617 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، بينما تعتمد بنتلي كونتيننتال GT  SPEED على محرك W12 سعة 6000 سي سي تيربو مزدوج، مع عزم اقصى للدوران 900 نيوتن/متر، وقوة قدرها 651 حصانا.

 

تأتي سيارة بنتلي كونتيننتال GT بوزن كلي يقدر بـ 2200 كيلوجرام، مقارنة بالنسخة بي ام دبليو M8 والتي يصل وزنها إلى 1.900 كيلوجرام، بينما تمتلك النسختين مظهر خارجي انيق ورياضي، ويعزز ذلك من المفهوم الخاص بهذه النسختين، مع العديد من التجهيزات الفنية الداخلية والخارجية.

 

شاهد .. سباق تنافسي بين بنتلي كونتيننتال GT و بي ام دبليو M8

بنتلي BMW بي إم دبليو M8 كونتيننتال GT بنتلي كونتيننتال GT سباقات التسارع

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