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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. بي إم دبليو M4 في مواجهة بورشه 911 GT3 |سباقات مميزة

بي ام دبليو M4 في
بي ام دبليو M4 في مواجهة بورشه 911 GT3

نشرت قناة CARWOW المتخصصة في استعراض السيارات، مقطع فيديو جديد عبر موقع YOUTUBE الشهير، حيث ظهرت من خلاله نسخة العملاق البافاري بي ام دبليو M4، وهي فى مواجهة سيارة الصانع الالماني المخضرم بورشه عبر النسخة الرياضية 911 GT3.

شاهد .. سباق تنافسي بين أقوى السيارات الخارقة

سباق تنافسي.. مواجهات قوية بين أقوى سيارات بورشه | فيديو

بي ام دبليو M4 في مواجهة بورشه 911 GT3

سباق تنافسي بين اقوى السيارات الالمانية 

 

انطلقت النسختين في سباق تنافسي مميز، حيث استعرضت السيارات المشاركة قوتها من ناحية التسارع والانطلاق، بعد أن تعالت أصوات المحركات لتعلن هذه الانطلاقة عن نتائج الكثير من النتائج المبهرة، والتي سنشاهدها خلال المقطع المقدم.

 

القدرات الفنية للسيارة بورشه 911 GT3 و بي ام دبليو M4

 

تعتمد سيارة بي ام دبليو M4 على محرك سداسي الاسطوانات تيربو مزدوج، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر.

بي ام دبليو M4 في مواجهة بورشه 911 GT3

بينما تأتي السيارة بورشه 911 GT3 بمحرك متنفس طبيعي سعة 4000 سي سي، 6 سلندر سداسي الاسطوانات، ينتج عزم دوران 470 نيوتن/متر، وبقوة قدرها 503 حصانا.

 

وتظهر النسخة بورشه 911 GT3 و بي ام دبليو M4، بتصميم رياضي مميز، يعتمد على العديد من اللمسات الانسيابية والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها كل نسخة، وذلك على الطريقة الخاصة بكل صانع.

 

شاهد .. بي ام دبليو M4 في مواجهة بورشه 911 GT3

بي إم دبليو بي ام دبليو M4 911 GT3 بورشه بورشه 911 GT3 و بي ام دبليو M4

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