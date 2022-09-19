سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة |فيديو

تمتعنا سباقات السيارات بالعديد من النتائج المهبرة، إلى جانب الانطلاقات القوية، عبر اصدارات تشبه الابطال يحملون قدرات فنية عالية الاداء، مع علامات تجارية تعود إلى اشهر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تدعمها بالكثير من اللمسات الرائعة سواء كانت من الناحية الداخلية او الخارجية.

سباقات مميزة .. تسلا S بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة

نشرت قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، يظهر من خلاله سباق مميز يجمع بين اقوى المحركات، وهي النسخة تسلا S بلايد ذات الاداء الكهربائي، في مواجهة السيارة الخارقة بوجاتي تشيرون.

القدرات الفنية للوحوش المشاركة في هذا السباق

تعتمد السيارة تسلا S بلايد على منظومة فنية عالية الاداء تتكون من 3 محركات كهربائية، تسطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 1.020 حصانا، مع تقنية الدفع لجميع العجلات، بينما تأتي بوجاتي بمحرك بسعة 8000 سي سي، طراز W16 من الاسطوانات مع تقنية رباعية التيربو.

ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة قدرها 1.500 حصانا، مع 1.600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات مزدوج القابض يعمل بشكل أوتوماتيكي.

وتعالت اصوات المحركات خلال هذا المقطع التنافسي لتعلن عن بطل جديد، بعد عدة اختبارات وصلت إلى 3 سباقات تنافسية، ولكن هل يمكن توقع من الفائز في هذا السباق، أم من الافضل متابعة هذا المقطع المشوق ؟