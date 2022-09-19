عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة |فيديو

سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد
سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة

تمتعنا سباقات السيارات بالعديد من النتائج المهبرة، إلى جانب الانطلاقات القوية، عبر اصدارات تشبه الابطال يحملون قدرات فنية عالية الاداء، مع علامات تجارية تعود إلى اشهر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تدعمها بالكثير من اللمسات الرائعة سواء كانت من الناحية الداخلية او الخارجية.

سباقات مميزة .. مرسيدس AMG A45 S في مواجهة أودي RS3 |فيديو

استخدمها توم كروز .. شاهد| سيارة سباق نيسان 300ZX في المزاد العلني

سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة

 

نشرت قناة DragTimes المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، يظهر من خلاله سباق مميز يجمع بين اقوى المحركات، وهي النسخة تسلا S بلايد ذات الاداء الكهربائي، في مواجهة السيارة الخارقة بوجاتي تشيرون.

 

القدرات الفنية للوحوش المشاركة في هذا السباق 

 

تعتمد السيارة تسلا S بلايد على منظومة فنية عالية الاداء تتكون من 3 محركات كهربائية، تسطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 1.020 حصانا، مع تقنية الدفع لجميع العجلات، بينما تأتي بوجاتي بمحرك بسعة 8000 سي سي، طراز W16 من الاسطوانات مع تقنية رباعية التيربو.

 

ويمكن لمحرك السيارة ضخ قوة قدرها 1.500 حصانا، مع 1.600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات مزدوج القابض يعمل بشكل أوتوماتيكي.

 

وتعالت اصوات المحركات خلال هذا المقطع التنافسي لتعلن عن بطل جديد، بعد عدة اختبارات وصلت إلى 3 سباقات تنافسية، ولكن هل يمكن توقع من الفائز في هذا السباق، أم من الافضل متابعة هذا المقطع المشوق ؟ 

سباقات السيارات تسلا تسلا S بلايد بوجاتي تشيرون سباقات مميزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

بعد إعلان صرف المعاشات|الحكومة تزف بشرى بشأن زيادتها وهذه شروط استحقاقها

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

ترشيحاتنا

انهيار نحو 54 ألف منزل ومقتل 136 شخصا جراء الفيضانات في السودان

قبل رحيلها.. كيف بدت الملكة في آخر صورة لها

زيادة جديدة بعد ارتفاع الدولار.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

رضا عبد العال يلوم الأهلي ومجلس ادارته على خسارة الدوري.. فيديو

سباقات مميزة .. تسلا S  بلايد "VS" بوجاتي تشيرون الخارقة |فيديو

سورة تقرأ لسداد الدين .. احرص عليها ورددها صباحا ومساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مش شبه بعض خالص.. ميريهان حسين برفقة شقيقتها |شاهد

أضراره مميتة.. تحذير من تناول الشاي باللبن على الريق

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ