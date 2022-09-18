بقوة 100 حصان.. فريق بايكوليس يبني سيارة خارقة تنافس أستون مارتن

ستحصل سيارة السباق الشهيرة فانوال فانديرفيل 1000 المخصصة لسباقات لومان الأسطورية على نسخة قانونية مخصصة للسير في الشوارع والطرق العادية لتحدي السيارة الخارقة الشهيرة أستون مارتن فالكيري، وتعتبر السيارة من تصميم وبناء فريق بايكوليس الألماني.

Vanwall-Vandervell-1000

تظهر سيارة الطريق في الصورة بدون العناصر الديناميكية الهوائية مثل الذيل الكبير المخصص للسباق والجناح الخلفي الموجودين في سيارة السباق، بحيث تتوافق مع لوائح سلامة المشاة.

يخطط فريق بايكوليس لاستخدام اسم فانوال في بطولة التحمل العالمية (WEC) ولكنها لا علاقة لها بالشركة البريطانية التي أعادت إحياء نفس الاسم لاستمرار تشغيل سيارة Formula 1الحائزة على اللقب عام 1958.

Vanwall-Vandervell-1000

لم يقدم فريق بايكوليس تفاصيل عن أرقام أداء فاندرفيل 1000 ، لكن لوائح سباق لومان هايبر كار المخصصة للسيارات الكهربائية الهجينة تفرض حدًا أقصى لقو المحرك يبلغ 671 حصانًا وحد أدنى للوزن يبلغ 1030 كجم.

يقال إن الجزء "1000" من الاسم يشير إلى سيارة الطريق التي تنتج 1000 حصان (986 حصانًا) من مجموعة نقل الحركة الهجينة بمحرك جيبسون V8بينما تزن 1000 كجم.

يخطط فريق بايكوليس لبدء سباقات فاندرفيل 1000 في سلسلة سباقات التحمل الشهيرة WECاعتبارًا من العام المقبل ، بعد أن بدأت الاختبار على المسار الصحيح في أبريل 2022.