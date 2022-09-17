بـ 190 ألف جنيه.. اشتري تويوتا كورولا | تفاصيل

يقدم العملاق الياباني تويوتا مجموعة كبيرة من السيارات المميزة داخل السوق المصري، وتعتبر سيارة تويوتا كورولا أبرزهم على الإطلاق، حيث تشتهر بمواصفاتها القوية وسعرها المناسب في سوق المستعمل، وتمكنت من تحقيق شهرة ونجاحا كبيرا عالميا.

تويوتا كورولا موديل 2007

شهدت أسعار السيارات الجديدة "الزيرو" عدة زيادات سعرية متعاقبة خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت العديد من الشركات العالمية، زيادة أسعار سيارتها الجديدة في مصر من خلال وكلائها المحليين، إضافة إلى فرض رسوم جديدة غير رسمية "اوفر برايس"، مما أدى الى زيادة إقبال المستهلكين على سوق السيارات المستعملة.

تويوتا كورولا موديل 2007

وبسبب هذ الزيادات الكبيرة اتجه المشترون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود نحو سوق السيارات المستعملة، للبحث عن سيارات بأسعار معقولة تتناسب مع دخلهم، حيث يضم السوق المصري العديد من السيارات الاعتمادية المعروفة بقدرتها على التحمل وجودتها العالية.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2007

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بخيارين من المحركات، الأول محرك سعته 1300 سي سي أربعة سلندر ، ينتج قوة تصل الى 92 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 121 نيوتن متر، وتبلغ سرعتها القصوى للسيارة 175كم/الساعة، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.5 و14.5 ثانية.

تويوتا كورولا موديل 2007

بينما يأتي المحرك الثاني بسعة 1800 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 136 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 165 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع انطلاقاً من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 و10.5 ثانية.

وتتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويبلغ وزنها 1091 كجم، ويبلغ طولها 4.39 م، وعرضها 1.659 م، أما ارتفاعها فهو 1.47م، وبقاعدة عجلات 2.6م، وتتميز السيارة بداخلية مميزة وفخمة، وكبيرة ومريحة لكل من السائق والركاب

تويوتا كورولا موديل 2007

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2007

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2007 بين 190 ألف جنيه و 280 ألف جنيه تقريبا، ويختلف السعر حسب مواصفات السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها ونوع المحرك.