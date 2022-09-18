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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فانوال تكشف النقاب عن طرازها لومان فاندرفيل بقوة 1000 حصان.. صور

سيارة فاندرفيل 1000
سيارة فاندرفيل 1000

أعلنت شركة فانوال عن إصدارها  لومان فاندرفيل بقوة 1000 حصان ، حيث أن تلك السيارة يتم صناعتها لتسير علي الطرق المؤهلة مثل بقية السيارات علي عكس سيارات السباقات الأخرى ، ويقوم صانع السيارات بأصدار قانون للشارع من سيارة السباق الخاصة به.

سيارة فاندرفيل 1000

وتستمد سيارة فاندرفيل 1000 قوتها من محرك جيبسون ثماني الأسطوانات الهجين، والفريق مقيد بالفعل بلوائح الاتحاد الدولي للسيارات كسيارة في الشارع، وتنتج قوه تصل إلي 1000 حصان، وسوف تزن 1000 كجم فقط، وستعمل بنسبة 100 % بنظام الدفع الرباعي .

لن تتميز  سيارة لومان فاندرفيل بالعديد من العناصر الديناميكية الهوائية مثل سيارة السباق، كما أن شركة  فانوال لا تخطط للتخفيف من حدتها على الطريق،  وفي الواقع تشبه سيارة لومان فاندرفيل إلى حد كبير السيارة الخارقة، والتي تقتصر على الحلبات وبقدرة حصانيه 671 حصان ووزن لا يقل عن 1،030 كجم.

سيارة فاندرفيل 1000

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علاوة علي ذلك ستنافس سيارة  فاندرفيل 1000  كبرى شركات صناعة السيارات مثل فيراري وبيجو وتويوتا كما ستنافس سكوديريا كاميرون جليكنهاوس التي أعلنت بالمثل عن نسخة قانونية للشارع من سيارتها .

سيارة فاندرفيل 1000

جدير بالذكر أن هذا الإصدار الخاص من فانوال مملوك لشركة بايكوليس ريسينج ، ويتوقع إرسال فاندرفيل 1000 إلى المنافسة في بطولة العالم للقدرة بعد أن بدأ الاختبار عليها في أبريل 2022. 

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