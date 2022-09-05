استخدمها توم كروز .. شاهد| سيارة سباق نيسان 300ZX في المزاد العلني

عرض موقع bring a trailer للمزادات سيارة السباق نيسان 300ZX موديل 1984، وهي التي سبق للنجم توم كروز قيادتها.

في عام 1988 ، كان توم كروز جزءًا من فريق بول نيومان شارب ريسينج، فريق السباق المملوك من قبل الممثل بول نيومان و شارك في فئة الـ GT 2 و GT3 بسيارة نيسان في حدث Sports Car Club of America المقام في سوميت بوينت ريسواي في ويست فيرجينيا. لم يفز كروز في التسابق ولكنه حظى بتجربة مميزة يمكن أن يستفيد بها عند تصوير فيلم Days of Thunder "أيام الرعد".

صنعت سيارة نيسان 300ZX موديل 1984 خصيصا في الأصل لتشارك في مسابقة SCCA فئة SSA وبقيادة توم كروز، تم شراء السيارة في عام 2004 من قبل المالك الحالي ، الذي قام بترميمها وتجديدها بالكامل في عام 2006 شملت عملية إعادة الإصلاح استعادة ألوان الطلاء مع كسوة وملصقات باللونين الأحمر والأزرق على طراز حقبة الثمانينات، تستمد نيسان قوتها من محرك V6 سعة 3 لتر، تم تعديله مع أعمدة كامات Jim Wolf Technologies ورؤوس MSA ونظام HKS للعادم والاشتعال.

تشتمل المعدات الإضافية لـ نيسان 300ZX على ناقل حركة يدوي بخمس سرعات ، ونوابض وممتص الصدمات Tokico ، ومقاعد دلو من الفينيل الأحمر والأسود وفرامل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومصابيح أمامية منبثقة.

يتم تقديم جيل Z31 من قبل الوسيط البائع نيابة عن المالك الحالي مع صور تاريخية مرفقة ووثائق وتقرير Carfax وعنوان نيو هامبشاير.

وفقا لموقع المزادات أونلاين يُقال إن السيارة بقيت لفترة طويلة في ساحة تخزين للخردة لعدة سنوات قبل شراء المالك الحالي لها، ومن ثم تم تشطيبها باللون الأبيض مع إعادة ملصقات اللونين الأحمر والأزرق Canon / Planters # 70 مثلما كانت في السباق عندما استخدمها كروز منتصف الثمانينيات. تشمل الميزات الخارجية غطاء للسيارة، وسبويلر خلفي ، والمصابيح الأمامية المنبثقة ، والمرايا الجانبية بلون الهيكل.