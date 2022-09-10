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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الثلاثي المخضرم.. سباق مميز بين أقوى 3 سيارات كروس أوفر كهربائية| فيديو

سباقات السيارات
سباقات السيارات

امتلكت سباقات السيارات شعبية كبيرة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، نسبة إلى روح المغامرة، والنتائج المبهرة، سواء كانت هذه السباقات بشكل رسمي ذات صيت كبير، أو من خلال الاختبارت الفنية التي يجريها بعض عشاق عالم السيارات.

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وفي هذا السياق نشرت قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو مميز للثلاثي المخضرم، حيث تألقت ثلاثة اصدارات من عائلة الكروس اوفر الرياضية، ولكن مع قدرات فنية غير تقليدية، والتي تعتمد على تقنية العمل بالطاقة الكهربائية.

 

ظهرت خلال هذه السباق التنافسي كلا من، السيارة جينيسيس GV60 و تسلا Y الشهيرة، بالاضافة إلى فورد موستنج ماخ E جي تي، وتعتبر هذه الاصدارت من اشهر سيارات الكروس اوفر صاحبة الاداء الرياضي حول العالم، إلى جانب امتلاكها للعديد من التجهيزات الفنية والتقنية.

 

المواصفات الفنية للسيارات المشاركة في هذا السباق التنافسي 

 

حصلت السيارة تسلا Y على محرك يستطيع ضخ قوة قدرها 385 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 509 نيوتن/متر، بينما حصلت السيارة فورد موستنج ماخ E جي تي على محرك ينتج قوة قدرها 480 حصانا، وتعتبر السيارة جينيسيس GV60 هي الاقوى فنيًا بين هولاء حيث تستمد قوتها من محرك 483 حصانا، وبعزم اقصى للدوران يقدر بـ 699 نيوتن/متر.

 

وجاءت ترتيب اوزان السيارة بشكل مختلف قليلا عن القدرات الفنية، حيث تزن سيارة تسلا 1.996 كيلوجرام وهي الاقل وزنًا بين الاصدارات المشاركة، لتتبعها جينيسيس بوزن يقدر بـ 2.205 كيلوجرام، بينما جاءت فورد موستنج ماخ E جي تي بالوزن الاثقل والذي قدر بنحو 2.231 كيلوجرام.

 

شاهد .. منافسة بين اقوى سيارات الكروس اوفر الكهربائية 

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