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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد من الفائز .. منافسة قوية بين وحوش الـ SUV الرياضية

شاهد من الفائز ..
شاهد من الفائز .. منافسة قوية بين وحوش الـ SUV الرياضية

تمتلك سباقات السيارات طابع خاص من المنافسات القوية، سواء كانت الاصدارات المشاركة من فئة السيارات الخارقة، أو السيدان والهاتشباك الرياضية، ولكن إذا كان الامر يتعلق بالسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، فيبدو أن الموضوع يحمل الكثير من الجدية والتشويق.

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نشرت قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقع فيديو عبر موقع YOUTUBE، تظهر به منافسة قوية بين الثلاثي المخضرم من فئة السيارات الرياضية SUV، وهم مرسيدسAMG GLC 63 S كوبيه، و جيب تراكهوك، إلى جانب النسخة البافارية بي ام دبليو X3 M كومبتيشن.

 

القدرات الفنية للسيارات المشاركة في السباق التنافسي 

 

تأتي سيارة مرسيدس AMG GLC 63 S كوبيه بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مكون من 9 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

 

وجاءت السيارة جيب تراكهوك بوزن كلي يبلغ 2.422 كيلوجرام مقارنة بالسيارة السابقة صاحبة الـ 2.081 كجم، بينما زودت بمحرك سعة 6200 سي سي، طراز V8 بقوة قدرها 707 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 874 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة بتقنية الدفع الكلي مكون من 8 سرعات.

 

ويعتبر هذا المحرك هو نفس النسخة المستخدمة بالسيارة دودج هيلكات، أما عن قدرات الاداء الخاصة بالسيارة بي ام دبليو X3 M كومبتيشن، فهي تبلغ من الوزن 2.084 كيلوجرام، بينما دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي تيربو، قادر على ضخ 503 حصانا، و عزم دوران 600 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة xDrive دفع كلي من 8 سرعات أوتوماتيكية.

 

شاهد .. منافسة ثلاثية بين اقوى سيارات الـ SUV

 

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