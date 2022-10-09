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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن سيارة السباق الرياضية Z GT4 | صور

صدى البلد

كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن سيارة الكوبيه الرياضية الجديدة كلياً Z GT4 ، وتعتبر نسخة مخصصة للسباق من السيارة نيسان Z الجديدة التي بدأت للظهور في صالات العرض الصيف الماضي.

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نيسان Z GT4 

تأتي السيارة نيسان Z GT4 3 من قسم نيسمو، المتخصص في تطوير وانتاج سيارات الأداء العالي في الشركة اليابانية، حيث تم تطوير السيارة الجديدة وتزويدها بعدة تعديلات.

نيسان Z GT4 

شملت تلك التعديلات استخدام محرّك VR30DDTT، بالإضافة إلى تدعيم هيكلل السيارة  وتعزيز أداء نظام التعليق ومزاياه الديناميكية الهوائية إلى أقصى حدّ تسمح به القوانين، كما عمل الفريق على تصميم قمرة قيادة تلائم كافة السائقين.

نيسان Z GT4 

طرحت نيسان نسخة أولية من السيارة مخصصة للمشاركة في سلسلة سباقات Super Taikyu في اليابان في فئة ST-Q، وسبق للسيارة المشاركة في سباق فوجي 24 للتحمل الذي أقيم في يونيو.

نيسان Z GT4 

أحتفظت نيسان بمواصفات السيارة الجديدة سرا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواصفات النهائية للسيارة في  معرض سيما  نسخة 2022 الللذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 1 إلى 4 نوفمبر القادم.

نيسان نيسان Z GT4 سباقات الولايات المتحدة نيسمو

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