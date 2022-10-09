نيسان تكشف عن سيارة السباق الرياضية Z GT4 | صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية نيسان عن سيارة الكوبيه الرياضية الجديدة كلياً Z GT4 ، وتعتبر نسخة مخصصة للسباق من السيارة نيسان Z الجديدة التي بدأت للظهور في صالات العرض الصيف الماضي.
تأتي السيارة نيسان Z GT4 3 من قسم نيسمو، المتخصص في تطوير وانتاج سيارات الأداء العالي في الشركة اليابانية، حيث تم تطوير السيارة الجديدة وتزويدها بعدة تعديلات.
شملت تلك التعديلات استخدام محرّك VR30DDTT، بالإضافة إلى تدعيم هيكلل السيارة وتعزيز أداء نظام التعليق ومزاياه الديناميكية الهوائية إلى أقصى حدّ تسمح به القوانين، كما عمل الفريق على تصميم قمرة قيادة تلائم كافة السائقين.
طرحت نيسان نسخة أولية من السيارة مخصصة للمشاركة في سلسلة سباقات Super Taikyu في اليابان في فئة ST-Q، وسبق للسيارة المشاركة في سباق فوجي 24 للتحمل الذي أقيم في يونيو.
أحتفظت نيسان بمواصفات السيارة الجديدة سرا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المواصفات النهائية للسيارة في معرض سيما نسخة 2022 الللذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية من 1 إلى 4 نوفمبر القادم.