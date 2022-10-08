على القمة.. أغلى سيارات رولز رويس في العالم| صور

تصدرت إصدارات العلامة التجارية الفاخرة رولز رويس "Rolls-Royce" قائمة السيارات الأغلى في العالم خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك لمواصفاتها المميزة، حيث تجمع بين الأداء العالي للمحرك ورقي وفخامة المقصورة الداخلية، بالإضافة لإستخدام أجود أنواع المواد الخام والجلود النادرة.

يستعرض موقع صدى البلد أغلى 5 سيارات جديدة أنتجتها رولز رويس عام 2022، وتشمل القائمة السيارات الحصرية التي تم إنتاجها بنسخة واحدة فقط.

رولز رويس جوست

رولز رويس جوست

جاءت السيارة رولز رويس جوست بمحرك V12 بسعة 6.8 لتر، يضخ قوة تصل الى 563 حصانا، و 850 نيوتن/ متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام الدفع الرباعي، ونظام التوجيه الرباعي.

ويصل تسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة إلى 5.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 249 كيلومتر في الساعة.

ويبدأ سعر السيارة رولز رويس جوست من 311,000 دولار.

رولز رويس كولينان موديل 2022

رولز رويس كولينان موديل 2022 بلاك بادج

تتوفر السيارة رولز رويس كولينان بمحرك يتألف من 12 أسطوانة، توين تيربو، بسعة 6.7 لتر، يضخ قوة تصل الى 600 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن متر، يمنح التعليق الهوائي القابل لضبط الارتفاع والدفع الرباعي المشتق من BMW كولينان جميع القدرات على الطرق الوعرة التي من المحتمل أن يحتاجها العديد من المالكين، وبينما يتم تحديد سعة السحب حاليًا عند 2.6 طن ، فمن المقرر زيادتها إلى 3.5 أكثر قوة.

يبلغ سعر السيارة رولز رويس كولينان نحو 350,000 دولار.

رولز رويس فانتوم

رولز رويس فانتوم

حصلت السيارة رولز رويس فانتوم على قوتها من محرك V12 يضخ قوة تصل الى 563 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 900 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 249 كيلومتر في الساعة، ويصل تسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة فانتوم الفاخرة رولز رويس فانتوم بـ 460,000 دولار.

رولز رويس سويبتيل

رولز رويس سويبتيل

تستمد السيارة الفاخرة رولز رويس سويبتيل قوتها من محرك V12 ، بسعة 6.7 لتر، ينتج قوة تصل الى 453 حصانا، عند 5350 دورة في الدقيقة، و720 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، عند 3500 دورة في الدقيقة، ويمكنها الانطلاق من وضع الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، وجاءت السيارة في المركز الثالث كأغلى سيارة في العالم لعام 2020.

تبدأ أسعار السيارة رولز رويس سويبتيل بـ 13 مليون دولار.

رولز رويس Boat Tail

رولز رويس Boat Tail

تأتي السيارة رولز رويس Boat Tail على محرك V12 بسعة 6.7 لتر، ومزود بشاحن توربيني مزدوج، ويولد قوة ما بين 563 حصان و 600 حصان، ولم تكشف الشركة أرقام عزم الدوران والسرعة القصوى للسيارة.

تتربع السيارة على قمة هرم السيارات الجديدة الأغلى في العالم لعام 2022، حيث تتميز بتشطيبات راقية مصنوعة خصيصاً وحصرياً لها من الداخل، وتصميم خارجي فريد من لونين، وجناح استقبال مزود بثلاجة ومقاعد صالون فاخرة،

تبدأ أسعار السيارة رولز رويس Boat Tail بـ 28 مليون دولار، وتتصدر قائمة أغلى السيارات الجديدة في العالم.