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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل موكا موديل 2022 .. السعر والمواصفات في مصر | صور

أوبل موكا موديل 2022
أوبل موكا موديل 2022

تنتمي السيارة أوبل موكا موديل 2022 إلى سيارات الكروس أوفر الرياضية، وتتوفر في السوق المصري بفئتين، وتتميز بمواصفاتها الرائدة، وتصميمها الشبابي.

 أوبل موكا موديل 2022 

مواصفات السيارة أوبل موكا موديل 2022 :    

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي تيربو يضخ قوة تصل الى 130 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

وتصل قدرة السيارة أوبل موكا موديل 2022 على التسارع من وضع الثبات لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود بنسبة 5.9 لتر لكل 100 كم.

 أوبل موكا موديل 2022 

تتوفر السيارة أوبل موكا موديل 2022 بعدد كبير من تجهيزات الأمن والسلامة، مثل عدد 8 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج توزيع الفرامل، باور ستيرنج إلكتروني حساس للسرعة، وتحذير الخروج عن خطوط المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.

جاءت السيارة أوبل موكا موديل 2022 من الخارج بمصابيح ضباب خلفية، ونظام مثبت ومحدد السرعة، حساسات ركن خلفية، ومرايا داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا خلفية بانوراما، وإضاءة شبورة أمامية من الليد، وجنوط رياضية 17 بوصة.

أوبل موكا موديل 2022

تتميز السيارة أوبل موكا موديل 2022 بعدد من التجهيزات الداخلية مثل فتحة سقف بانوراما، وشاشة تعمل باللمس 10 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة، ونظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثل آبل كار بلاي واندوريد اوتو، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة.

 أوبل موكا موديل 2022 

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2022:

أوبل موكا موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 539,990 ألف جنيه.

أوبل موكا موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 579,990 ألف جنيه.

اوبل الكروس اوفر موكا رياضية اوبل موكا موديل 2022

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