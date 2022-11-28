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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 788 حصانا .. تعديل مميز لسيارة بي إم دبليو M5 CS

بي إم دبليو M5 CS
بي إم دبليو M5 CS

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي ام دبليو،العديد من الطرازات القوية والمتميزة، سواء من فئة الهاتشباك، او الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان القياسية والرياضية، ومنها السيارة الشهيرة M5 CS BMW.

بي إم دبليو M5 CS

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ويبدو أن شركة منهارت المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادات ان تبهر محبي الصانع البافاري، بعد ان اضافت العديد من الترقيات للسيارة BMW M5 CS، حيث تمتعت بالعديد من التعديلات الفنية، إلى جانب بعض اللمسات الخارجية المميزة.

بي إم دبليو M5 CS

وتمتعت السيارة BMW M5 CS بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز باللون الفضي، حيث يبلغ قياس الناحية الامامية نحو 21 × 9 مدعومة باطارات 265/30، أما عن الجنوط الخلفية فجاءت بقياس 21 × 10.5 تم تزويدها باطارات 305/25، بالاضافة إلى ظهور السيارة بأنابيب عادم رباعي المظهر، وعلب مكابح باللون الذهبي، مع العديد من اللمسات المصنوعة من الياف الكربون، وملصقات منهارت الشهيرة إلى جانب الخطوط العريضة التي تزين الهيكل الخارجي.

بي إم دبليو M5 CS

محرك السيارة بي إم دبليو M5 CS المعدل بعد تعديلات منهارت

بي إم دبليو M5 CS

عملت منهارت على اضافة بعض الترقيات لمحرك السيارة بي إم دبليو M5 CS حيث اضافت وحدة تحكم إضافية داخلية مع مدخل هواء من الياف الكربون، لتصبح القوة الاجمالية قدرها 788 حصانا، و 935 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بدلاً من القدرات القياسية حيث ينتج محرك السيارة والذي يقدم بسعة 4400 سي سي مع شاحن توربيني قوة قدرها 635 حصانا، وعزم دوران يبلغ 750 نيوتن/متر. 

بي إم دبليو M5 CS
بي إم دبليو BMW M5 CS بي ام دبليو M5 CS منهارت

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